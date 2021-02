WandaVision: El Funko Pop de "Pietro Maximoff" es la prueba definitiva de que es Mephisto

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Cada vez está siendo más difícil para Marvel mantener en secreto las sorpresas y giros que se están fraguando en Bruja Escarlata y Visión (WandaVision). Tras el tremendo spoiler de un actor de doblaje sobre el regreso de Quicksilver (Evan Peters), ahora el Funko Pop de "Pietro Maximoff" deja claro con sus delatadoras comillas que, como mínimo, el hermano de Wanda no es quien dice ser.

Cada vez son más las pruebas que apuntan a que hay un villano en las sombras en WandaVision. Alguien, aparte de la propia Wanda, está controlando lo que ocurre en Westview.

Y el repentino regreso de Pietro no puede ser casual. Los rumores y teorías señalan que en realidad es Mephisto, el mismísimo Diablo de Marvel Comics. Y aunque es pronto para saber su verdadera identidad, el Funko Pop de Quicksilver parece contener un gran spoiler de final de temporada.

Here’s another look at Pietro Maximoff with these glam shots! Very fun, is he a real boy ~ #FPN #FunkoPOPNews #Funko #POP #Funkos #POPVinyl #FunkoPOP #FunkoPOPs #wanda #WandaVision #WandaMaximoff #PietroMaximoff pic.twitter.com/frF2AL022i