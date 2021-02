Los mellizos Tommy y Billy de WandaVision imitan a Thor y Capitán América en este divertido vídeo

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

El episodio 6 de Bruja Escarlata y Visión dejó claro que los gemelos Tommy (Jett Kline) y Billy (Julian Hilliard) tienen los mismos poderes que sus homólogos de los cómics Wiccan y Speed. La joven pareja es una de las últimas incorporaciones al Universo Marvel, y en un video detrás de las cámaras de WandaVision demuestra hasta qué punto son fans de las películas recreando una icónica escena de Capitán América y Thor.

Kline y Hilliard aprovecharon la filmación de Bruja Escarlata y Visión para recuperar el escudo de Capitán América y el martillo de Thor, quizás de uno de los almacenes de Marvel, y en uno de los descansos recrearon la escena de Vengadores en la que el Dios del Trueno golpea con el Mjolnir el escudo de Steve Rogers, demostrando la fuerza del arma del Capi. Y lo cierto es que la versión de los gemelos Maximoff es de lo más divertido.

Tommy and Billy behind the scenes of #WandaVision



🎥 jettklyne pic.twitter.com/hv429CaEal