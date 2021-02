La frase de Pietro en WandaVision que conecta a los mellizos Tommy y Billy con Mephisto

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Convertida en la serie más seguida del momento, 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)' continúa dejando abiertas varias incógnitas en el Universo Cinematográfico Marvel. Una de las preguntas que más se hacen los fans es si hará acto de presencia Mephisto, el supervillano que atormentó a Wanda Maximoff en los cómics, ¿aparecerá finalmente? Una frase del sexto episodio haría una referencia a los orígenes diabólicos de los mellizos Tommy y Billy.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El sexto episodio de 'WandaVision' rendía homenaje a las series de finales de los 90 e inicios de los 2000, con referencias a sitcoms como 'Malcolm'. En este capítulo, Tommy y Billy (Jett Klyne y Julian Hilliard) desarrollan sus superpoderes, siendo los mismos que los de Speed y Wiccan, sus alter egos en los cómics.

Tommy tiene unas habilidades muy similares a las de su tío, Pietro (Evan Peters) basadas en la supervelocidad, mientras que Billy parece tener unos poderes semejantes a los de su madre, Wanda (Elizabeth Olsen).

El sexto episodio tiene un buen número de 'easter-eggs' y referencias incluyendo algunas a Spider-Man o a 'Kick-Ass', cinta que unió a los dos actores que han dado vida a Quicksilver, Peters y Aaron Taylor-Johnson. Pero son dos frases de Pietro las que han llamado la atención de los fans. Una de ellas es "¡Desatad el infierno, engendros del demonio!", que Quicksilver les dice a los mellizos.

Esta frase hace referencia al tomo 52 de 'Avengers West Coast Vol. 2', en el que, tres años después de sus misteriosos nacimientos, se revela que Tommy y Billy eran, en realidad, construcciones mágicas hechas con fragmentos del alma de Mephisto. Con lo cual, sería más bien una descripción de los pequeños que un apelativo.

Esta revelación será, a la larga, clave para los eventos de House of M (Dinastía de M) sin duda alguna la saga de cómics más trascendente para Wanda en la que, a raíz del colapso mental debido a la pérdida de los hijos que tuvo con Visión, Bruja Escarlata desata todo su poder, creando una nueva realidad -tal y como está haciendo aún a menor escala en WandaVision- y pronunciando la legendaria frase "No more mutants" que es ya historia de las grapas.

Al ser 'WandaVision' una ficción con constantes guiños y homenajes al universo Marvel, tanto a las películas como a los cómics, este comentario podría ser un guiño a los cómics... o no. Otra frase, también de Quicksilver, describe a Westview como un lugar tan "encantador como el infierno". Una vez más, puede ser una frase en argot o una pista de la presencia de Mephisto.

De hecho, ya hay fans que teorizan de que el hermano de Wanda podría ser el demonio. No hay que olvidar que Pietro es plenamente consciente de lo que sucede en el mundo de las sitcoms, quizás también sepa el auténtico origen de los pequeños.

De momento, tocará seguir esperando a las siguientes entregas de 'Bruja Escarlata y Visión', cuya emisión tiene previsto finalizar a inicios de marzo.