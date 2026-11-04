VisionQuest 1x07 revela al fin la identidad de "El Cliente", desmontando todas las teorías - MARVEL

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ el séptimo y penúltimo episodio de VisionQuest. Entre sus muchas revelaciones, la entrega al fin muestra el rostro del misterioso cliente que encargó a Paladín capturar al sintezoide, resolviendo así, en parte, uno de los grandes misterios de la ficción y terminando con todas las especulaciones que circulaban al respecto.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el capítulo 7 de la serie, el cliente se presenta en la casa mental de Visión como una silueta negra con sombrero y le informa de que todas las respuestas que busca están en su código fuente, insinuando también que puede encontrar una cura para Lisa.

Mientras Visión descubre a su yo anterior y admite que ambas versiones son en realidad una sola, aceptando al fin a Tommy como su hijo y lamentando la pérdida de Wanda y Billy, Jocasta recupera parte de sus recuerdos. Queda claro que había una sexta persona involucrada en el proyecto de la doctora Jo Carrington y que la científica vivía con un hombre con el rostro del avatar humano que usa Ultrón. Este hombre aparece en los momentos finales del episodio, cuando Visión llega con Paladín a la finca de Phineas Horton y se rinde sin luchar.

Si bien se puede deducir que el cliente y antiguo amante de Jo es la persona real en la que se basó Ultrón (al igual que J.A.R.V.I.S. estaba basado en Edwin Jarvis, el mayordomo de los Stark o E.D.I.T.H., en una piloto de pruebas), por el momento no se ha revelado exactamente quién es ese individuo que, a pesar de tener un rostro conocido, apunta a ser un nuevo personaje.

JAMES SPADER DA VIDA A ULTRÓN

Aunque Ultrón apareció en Vengadores: La era de Ultrón como un enorme robot, aspecto que a veces recupera en la serie de Disney+, durante la mayoría del tiempo, en la ficción se presenta con un avatar humano al que da vida James Spader. Ahora que se ha revelado su conexión con un personaje humano, la decisión de priorizar la apariencia humana sobre la robótica cobra mayor sentido, si bien Terry Matalas ya ofreció su propia explicación en declaraciones a Polygon.

"Es curioso, la gente dice que es una cuestión de presupuesto, pero no es así, es una cuestión de James Spader. Me encanta James Spader. ¿A quién no?", expresó el showrunner. "Solo quiero ver a James y quiero ver a Bettany. Habrá mucha acción con robots en la serie. La serie está muy inspirada en esa última escena de La era de Ultrón entre los dos", continuó Matalas, añadiendo que "ver a Spader y a Bettany acaparar toda la atención era algo que tenía en mente desde el principio".

"Es prohibitivamente caro crear un robot por CGI las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero tampoco quiero ver un robot por CGI. No va a ser capaz de transmitir emociones ni de hacer las cosas que James Spader puede hacer con solo un movimiento de ceja", explicó el realizador.