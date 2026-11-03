VisionQuest ofrece un primer vistazo de su villano en la sombra: ¿Quién es el cliente de Paladín? - MARVEL

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Desde el primer episodio de VisionQuest, el personaje que más activamente ha hostigado al sintetizoide encarnado por Paul Bettany ha sido Paladín. No obstante, también desde el principio se dejó claro que este tan solo actuaba siguiendo órdenes. Aunque ya se había podido ver al misterioso cliente en algunos de los adelantos, los nuevos episodios han ofrecido un nuevo vistazo.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el sexto capítulo de la ficción, Paladín sigue tratando de capturar a Visión pese a que el cliente ha rescindido su contrato y ha buscado a nuevos mercenarios que hagan el trabajo. No obstante, el misterioso villano en la sombra acaba hablando directamente con su presa, apareciendo como una silueta negra con sombrero en una pantalla hackeada.

“Soy yo quien te persigue”, anuncia una voz distorsionada. “Pero también soy quien puede acabar con tu dolor. Moriste por amor, pero te reconstruyeron y renaciste sin ese amor. Ni me imagino cuánto estarás sufriendo ahora mismo, lo vacío que te sentirás”, continúa diciendo, comparando a Visión con “un hombre de hojalata sin corazón”.

“Yo puedo darte un corazón, el alma sin la que volviste a la vida”, le ofrece el cliente al sintetizoide, pidiéndole que se entregue voluntariamente o no dudará en usar la fuerza y matar a cualquier que se interponga en su camino.

Cabe recordar que en los adelantos se ha podido ver mejor al personaje que tantas molestias se está tomando por Visión, si bien parece que la serie no mostrará su rostro hasta los últimos episodios. Por el momento, en los avances, el cliente ha aparecido como una figura solitaria y oscura, parada en el camino a la casa mental de Visión y las otras IA y como una presencia junto al ataúd de la doctora Josephine (la científica que transfirió su conciencia a Jocasta).

¿PODRÍA SER JIM HAMMOND EL CLIENTE?

Existe la teoría de que el cliente podría ser en realidad Jim Hammond, la Antorcha Humana original de Marvel y el primer sintetizoide. La serie ya ha incluido numerosas referencias al personaje, ya que hay un cuadro suyo en la mansión mental de Visión, este le cuenta su historia a Tommy, diciendo que su incapacidad para procesar emociones le hizo arder y se menciona más de una vez a Phineas Horton.

Según señala The Direct, el traje y el sombrero fedora que caracterizan al cliente encajan en la década de 1940, en la que estuvo operando Hammond. Además, el hecho de que Visión sea una versión mejorada del primer sintetizoide pone sobre la mesa la posibilidad de que sea precisamente este quien lo esté buscando para adueñarse de su cuerpo (conviene señalar que, en los cómics, Ultrón construía a Visión a partir del cuerpo de la Antorcha Humana original, obligando a Horton a colaborar).