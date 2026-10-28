VisionQuest recupera a uno de los primeros villanos del UCM 18 años después - MARVEL STUDIOS

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Disney+ el quinto y sexto episodio de VisionQuest, la serie en la que Paul Bettany retoma su papel como el sintezoide vengador. La ficción ha presentado a algún que otro nuevo personaje, como Jocasta, pero también ha recuperado a otros viejos conocidos del UCM, en particular, a uno de sus primeros villanos.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En los nuevos capítulos, Paladín, incapaz de aceptar que su misterioso cliente haya rescindido su contrato, continúa a la caza de Visión. El mercenario consigue dejar a Tommy fuera de combate y le coloca un dispositivo explosivo en el brazo (el chico le pregunta si le ha convertido en Speed y aunque el personaje se refiere a la película de Keanu Reeves, es un claro guiño a su nombre de superhéroe en los cómics).

Visión y Lisa acuden a Madripoor para reunirse con Tommy y Paladín. Allí, el sintetizoide y el mercenario, cuyo verdadero nombre es Paul Denning, empiezan a intercambiar amenazas hasta que un grupo de hombres armados irrumpe en el lugar. "Sal de ahí, Paladín, y entréganos a tu presa", dice el líder, a quien el otro reconoce como Raza. "Raza Al-Wazar, entre lo del antiguo socio de Stark y la cámara de tortura de los Diez Anillos, te hacía muerto o encadenado", exclama Paladín.

Tal y como recordarán los fans acérrimos del UCM, el personaje encarnado por Faran Tahir apareció en la primera entrega de Iron Man, la cinta que dio comienzo al universo cinematográfico, siendo, por tanto, uno de sus primeros villanos, si bien desde entonces no había vuelto a aparecer y muchos le creían muerto.

¿QUÉ LE PASÓ A RAZA AL-WAZAR AL FINAL DE IRON MAN?

En Iron Man, Raza era el cabecilla del grupo terrorista los Diez Anillos. Raza acordó con Obadiah Stane secuestrar a Tony Stark a cambio de armas pero, al enterarse de la importancia de su rehén, decidió retenerlo para que ayudase en la construcción de un misil (en vez de eso, Tony construyó su primer traje, gracias al cual pudo escapar de sus captores).

Tras la huida de Stark, que le dejó parte del rostro con graves quemaduras, Raza trató de llegar a un nuevo acuerdo con Stane, presentándole la armadura abandonada. No obstante, el personaje de Jeff Bridges lo paralizó antes de ordenar a sus hombres acabar con todo el grupo.

Aunque este final daba a entender que el terrorista había muerto, su aparición en VisionQuest demuestra que, de alguna manera, consiguió salir con vida de esa situación y que ha sido contratado por el misterioso cliente para acabar el trabajo de Paladín.