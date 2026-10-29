VisionQuest arregla el gran agujero de guion de Vengadores: La era de Ultrón - MARVEL STUDIOS

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de VisionQuest ha estado repleto de giros y sorpresas, pero también ha resuelto el mayor agujero de guion que dejó Vengadores: La era de Ultrón.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Titulado Firewall, el quinto episodio de VisionQuest ha arrancado con un tremendo caos: Ultrón (James Spader) ha bloqueado el acceso de Vision (Paul Bettany) a sus propios sistemas y huye con Tommy (Ruaridh Mollica), el hijo sintético del androide vengador.

Tras dejarle claro a Tommy que no pretende hacerle daño alguno, Ultrón se ofrece a responder todas las preguntas que quiera hacerle sobre sí mismo. Y lo primero que el joven quiere saber es qué le llevó a actuar como lo hizo en Sokovia, cuántas personas inocentes mató y cuántas más habría masacrado si hubiera conseguido su objetivo y no hubiera sido derrotado por Iron Man, Capitán América, Bruja Escarlata, Hulk y compañía.

Ultrón sitúa muy por encima de los 177 que calcula Tommy el número de inocentes que mató en Sokovia y admite que habría masacrado a miles de millones de personas más de haber conseguido su objetivo. De este modo, la serie da respuesta a una de las críticas más recurrentes de Vengadores: La era de Ultrón.

Esta es, claro, la falta de desarrollo y la precipitación con la que se presentaban las motivaciones del villano. Al profundizar en ellas, la ficción también consigue dar más sentido a las acciones de Ultrón. La cinta tenía demasiadas tramas que desarrollar y apenas dedicaba tiempo a explicar qué llevaba al malvado androide a querer extinguir a la humanidad.

Aunque Spader dotaba al villano de una gran presencia con sus grandilocuentes discursos sobre la evolución, el control de los seres humanos y su particular idea de la paz, la película apenas profundizaba en las razones que lo llevaban a querer destruir a la humanidad. VisionQuest explica más detenidamente la visión que Ultrón tiene de la humanidad.

Cuando Tommy le recrimina sus planes de exterminio, el villano responde sin mostrar el menor arrepentimiento que "la humanidad es una enfermedad incurable que ni siquiera tiene la decencia de matarte".

ULTRÓN VE A LA HUMANIDAD COMO UNA ENFERMEDAD

Una postura que el androide ya dejaba entrever en La era de Ultrón, cuando se refirió a su hacedor, Tony Stark (Robert Downey Jr.), como una "enfermedad". Sin embargo, el momento más revelador se produce cuando Tommy le pregunta si volvería a intentar exterminar a la humanidad si tuviera la oportunidad de hacerlo.

En un nuevo indicio de que Ultrón podría estar cambiando e incluso llegar a redimirse, el villano admite que quizá esta vez actuaría de otra manera. No obstante, su alternativa pasa por perdonar únicamente a los artistas y condenar al resto de la humanidad, una solución que dista mucho de ser ideal, aunque supone un pequeño avance.

Esta evolución es uno de los grandes aciertos de VisionQuest, que profundiza en las motivaciones de Ultrón y plantea la posibilidad de que ya no sea el mismo villano de Vengadores: La era de Ultrón. La serie funciona así como una secuela de la película y, al mismo tiempo, como el cierre de la trilogía iniciada con WandaVision y continuada por su spin-off Agatha, ¿quién si no?