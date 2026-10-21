VisionQuest presenta a un personaje con medio siglo de historia en Marvel... Con un dramático giro - MARVEL STUDIOS

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

En sus primeros dos episodios, VisionQuest trajo de vuelta a varios personajes del UCM, como el propio Visión, encarnado por Paul Bettany; Ultrón, interpretado por James Spader y numerosas IA, como J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. o E.D.I.T.H. Ahora, con sus dos siguientes entregas, la ficción de Disney+ ha presentado a un personaje que todavía no había hecho su debut en el universo cinematográfico Marvel, pese a tener casi 50 años de historia en los cómics.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En sus nuevos capítulos, VisionQuest ha presentado a Jocasta, a la que da vida T'Nia Miller, actriz de títulos como La maldición de Bly Manor o La caída de la casa Usher. Apareciendo primero como una figura encapuchada conocida como "el pájaro empalador" por sus asesinatos, la serie revela más tarde que Jocasta fue en su día la doctora Josephine Carrington, una de las mentes detrás de la creación de la primera IA y que sus víctimas son precisamente otros miembros del proyecto.

Al final del cuarto episodio de VisionQuest, Visión le cede el control de su cuerpo a Ultrón, viéndose incapaz de derrotar a Jocasta sin matarla o poner a otros en peligro y este hace lo que la otra IA nunca habría hecho, engañarla para que pulverice a la científica que había ido a buscar.

JOCASTA ES LA PAREJA DE ULTRÓN EN LOS CÓMICS DE MARVEL

Jocasta debutó en los cómics de Marvel en 1977 y desde el principio su historia estuvo muy relacionada con Ultrón, ya que fue él quien la creó para que le sirviese de compañera. En las grapas, el personaje acaba desafiando su propia programación y volviéndose contra su pareja para unirse a los Vengadores.

Aunque la ficción de Disney+ parece haber cambiado el origen de Jocasta sí que promete explorar la relación entre ella y Ultrón, tal y como sugiere su interacción en el cuarto episodio.