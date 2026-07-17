El tráiler de La Casa del Dragón 3x05 confirma dónde está Aemond y adelanta la brutal batalla de la Ladera - HBO MAX

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de su cuarto episodio, y ya con solo otros cuatro por delante, la tercera temporada de La Casa del Dragón ha alcanzado su ecuador. Ahora, HBO Max ha lanzado un avance del quinto capítulo, que revela no solo el paradero de Aemond Targaryen, que hasta ahora era una incógnita, sino también el comienzo de la batalla de la Ladera, una de las contiendas más brutales de la historia de Poniente.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"Mi paciencia tiene un límite", comienza diciendo Rhaenyra al inicio del tráiler, para luego preguntar si acaso no ha mostrado "piedad", en un nuevo ejemplo de cómo la serie va preparando el descenso a la locura (a estas alturas, tan previsible como inevitable) de la reina Targaryen.

El vídeo muestra también a Aemond, primero entrenando con una espada a pecho descubierto y luego, arrodillado frente a Alys Ríos. "Rhaenyra ha mancillado nuestra gran casa, ha degradado el Trono de Hierro; ella no es reina", señala el príncipe tuerto, que parece completamente curado de sus heridas y más que dispuesto a volver a presentar batalla.

Tanto la compañía de Alys como las salas oscuras indican que Aemond se halla en Harrenhal, resolviendo al fin la incógnita sobre su paradero después de que en el cuarto episodio la bruja asegurase a Sir Criston Cole que no estaba allí, a pesar de ser el último lugar donde los espectadores lo vieron.

LA BATALLA DE LA LADERA Y LOS LOBOS DE INVIERNO

El avance anticipa además la gran batalla de la Ladera, con Rhaenyra estallando, Ormund convencido de que "una mente astuta puede hacer frente a las bestias más salvajes" y Roody el Ruinoso cargando junto a los Lobos del Invierno.

Otras escenas que dejan claro que el próximo episodio supondrá un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas de los Verdes y los Negros incluyen a Criston Cole arengando a sus tropas y Daemon liderando la ofensiva.

En Fuego y Sangre, la novela de George R. R. Martin en que se basa La Casa del Dragón, Ladera es el escenario de no una, sino dos importantes batallas en la Danza de Dragones. En el libro, la primera de ellas está marcada por la traición de Hugh Martillo y Ulf el Blanco y supone la muerte de más de un personaje aunque habrá que esperar para comprobar si la serie sigue el mismo camino.