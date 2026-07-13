La Casa del Dragón 3x04 revela el verdadero plan de Ormund Hightower: ¿Actúa igual en el libro de Fuego y Sangre? - HBO MAX

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Aunque ya había aparecido en episodios anteriores, es el cuarto capítulo de la tercera temporada de La Casa del Dragón el que perfila definitivamente a Ormund Hightower (James Norton) como un importante nuevo antagonista en la serie, prometiendo darle mayor protagonismo que en el libro de George R. R. Martin. Y es que el señor de Antigua, que ya ha dejado clara su astucia, tiene un ambicioso plan en mente.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el tercer episodio de la ficción, Ormund fingía su rendición ante Daemon e incluso consentía en entregarle a su protegido, Daeron Targaryen. No obstante, en los últimos compases de la entrega, los Negros descubrían que habían sido engañados y que el chico bajo su custodia no era el verdadero hijo de Alicent, sino un pobre civil con el pelo teñido de rubio. El verdadero Daeron seguía junto a Ormund, que había aprovechado para tomar Ladera (Tumbleton, en inglés).

Ladera es conquistada con facilidad y Ormund manda que su ejército se aloje entre los habitantes de la ciudad. La cercanía de civiles y soldados pone a Rhaenyra en jaque, ya que no puede quemar a su propio pueblo para destruir a sus enemigos. Cuando la reina acude a ver a Alicent para preguntarle todo lo que sabe sobre su primo, esta le ofrece poca información, ya que apenas le conoce, limitándose a señalar que es especialmente sensible a los olores (algo que los fans ya habían podido detectar en los anteriores episodios, al observar al personaje aspirando la fragancia de un frasco).

El capítulo deja ver además la naturaleza de la relación entre Ormund y Daeron, encarnado por Benjamin Evan Ainsworth. El joven parece ser su escudero y mantenerse siempre cerca, mientras que el Hightower no desaprovecha cada ocasión que tiene de enseñarle a su sobrino alguna lección que considera importante.

LAS LEALTADES DE ORMUND HIGHTOWER QUEDAN REVELADAS

La influencia que Ormund tiene sobre Daeron queda patente cuando le ordena ejecutar a un hombre que había atacado a un soldado para defender a su mujer y su cuñada. Aunque el joven se niega en un principio, consciente de que eso no es justicia, acaba obedeciendo.

El personaje interpretado por Norton revela sus intenciones de que Daeron se convierta en rey, dejando claro así que, a pesar de luchar por los Verdes, no quiere ver ni a Aegon ni a Aemond sentados en el Trono de Hierro. El hombre deja ver su profunda aversión hacia la familia Targaryen, concediendo que, aunque esa sangre también corre por las venas de su sobrino este es, al fin y al cabo, un Hightower. En todo caso, puede deducirse que a Ormund no solo le interesa luchar contra aquellos que considera inferiores, sino que también es consciente del poder que tiene sobre Daeron (y, por tanto, del poder que tendría de ser este el monarca).

En Fuego y sangre, Ormund no es un personaje en el que se profundice mucho y no se dice nada de que desee poner a su protegido en el Trono de Hierro. Aunque es cierto que durante el tiempo de Daeron en Ladera algunos llegan a considerarlo un aspirante a rey, el libro no menciona que esas sean las pretensiones de Ormund. Este ligero cambio convierte al personaje de Norton en un antagonista con mucha más agencia en la serie, que recuerda por sus artimañas y capacidad de manipulación a Otto Hightower.