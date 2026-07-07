Los fans denuncian un colosal agujero de guion en La Casa del Dragón 3x03: "¿Quién escribe esta porquería?" - HBO MAX

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

El tercer episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón incluye un giro que pocos podían ver venir y es que ni siquiera está presente en el libro de George R. R. Martin. Aunque no se puede negar que, dentro de la serie, tiene cierto sentido, los espectadores no han tardado en señalar el importante agujero de guion que conlleva, con algunos aprovechando la ocasión para hacer memes y otros criticando la ficción y comparándola con las divisivas últimas temporadas de Juego de Tronos.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Tras tomar Desembarco del Rey y con Rhaenyra al fin en el Trono de Hierro, los Negros tienen motivos de sobra para considerar que están más cerca que nunca de la victoria... si bien, tal y como bien saben los fans, la Danza de Dragones está lejos de haber concluido. Al inicio del tercer capítulo de la temporada, Daemon se encuentra con Ormund Hightower para comunicarle la situación y exigir su rendición. Este parece aceptar e incluso consiente en entregar a su protegido, el joven Daeron Targaryen, hijo menor de Alicent y Viserys.

Daemon, que presumiblemente nunca había visto al chico, acepta enseguida que es quien dice ser y lo lleva ante Rhaenyra, a la que comunica que tendrá que matarlo para afianzar su posición en el trono. No obstante, poco después, cuando Rhaenyra ha decidido perdonarle la vida y exiliarle al Muro, dejando primero que su madre lo vea, se revela que no era el verdadero príncipe, sino un muchacho al que Ormund había obligado a hacerse pasar por él. Mientras tanto, el ejército Hightower ha conquistado Ladera.

Ni este engaño ni nada similar aparece en Fuego y Sangre, y aunque en la serie queda debidamente justificado que sea posible, ya que, aparte de Alicent, casi nadie conoce el aspecto del joven príncipe, hay un detalle que difícilmente puede pasarse por alto. Tanto en el libro como en la ficción de HBO Max, Daeron es jinete de Tessarion, de hecho, el dragón azul aparece con el ejército Hightower en el momento en que su supuesto señor es entregado al bando enemigo.

El hecho de que la criatura no trate de defender o seguir a su jinete debería haber resultado sospechoso a Daemon pero no solo eso, sino que este parece no prestarle la más mínima atención, cuando lo lógico habría sido capturarlo también. Tal y como se desarrolla la escena, parece que Daemon deja que los Verdes se queden con el dragón, lo cual tiene poco sentido en una guerra en la que las bestias aladas se antojan decisivas.

LOS FANS ESTALLAN Y RECUERDAN EL FINAL DE JUEGO DE TRONOS

Algunos no han tardado en criticar duramente lo que juzgan como un enorme agujero de guion. "¿Quién está escribiendo esta porquería? ¿Es Daemon tan tonto como para dejar a Tessarion con el ejército de Hightower? Esto tiene un nivel de lógica propio de la temporada 6 o 7", se quejaba un usuario de X, antes Twitter, sacando a colación las divisivas últimas entregas de Juego de Tronos.

"¿Por qué Daemon no le dijo al falso Daeron que se subiera a su dragón para poder llevarlos a los dos de vuelta a Desembarco del Rey?", se preguntaba el mismo usuario, señalando el sinsentido de dejar al dragón, "ya que sigue siendo un activo valioso y, además, habría delatado al falso Daeron". "A mí me parece un descuido enorme", añadió.

Who’s writing this slop??

Is daemon so dumb that he leaves tessarion with the Hightower army??? This is got season 6/7 level of logic here

Why didn't Daemon tell fake Daeron to get on his dragon so he could take both of them back to kings landing? I don't understand why he would… pic.twitter.com/rogvvqLgZT — Dïvïñë😈☠️🐉 (@Diviam_wiljon) July 6, 2026

"La trama de Daeron me parece bien... Por supuesto, nadie en la Fortaleza Roja, salvo Alicent, conocería al chico; sobre todo, le sirve a Ormund para ganar tiempo y hacerse con el control de Ladera, PERO lo de Tessarion es un descuido en la trama. Y uno bastante molesto. ¿Por qué demonios se iría Daemon sin Tessarion?", señalaba otro usuario.

Daeron plot works for me...of course no one at red keep save Alicent wouldn't know the boy, mainly, it serves Ormund to buy time & take over Tumbleton, BUT Tessarion is a plot oversight. Annoying one. Why on earth would Daemon leave without Tessarion? — JJ (@bryndensraven) July 6, 2026

También hay quienes tratan de explicar este aparente "descuido", argumentando que a Daemon le interesaría mantener a jinete y dragón apartados y que un dragón sin jinete de poco puede servirles a los Verdes. Otros sugieren que Daemon podría haber dado la orden de llevar a Tessarion a Desembarco del Rey, aunque no se muestre en pantalla y unos pocos se limitan a señalar que la arrogancia podría haber jugado en contra de los Targaryen una vez más.

LOS MEMES ANTE LA REACCIÓN DE TESSARION

En todo caso, y como suele ocurrir, no ha faltado el humor. Y es que muchos no han podido evitar fijarse en la curiosa expresión de Tessarion durante toda la escena y han aprovechado para hacer memes. "La reacción de Tessarion ante el falso Daeron es muy graciosa; es como: 'Ese no es Dae... Bueno, mejor me ocupo de mis asuntos", mencionaba un usuario de la red social, mientras otro indicaba que parecía que el dragón estaba en un capítulo de The Office, mirando a la cámara como lo haría Jim antes de gastar una broma a Dwight.

tessarion’s reaction to fake daeron is too funny she’s like “that’s not dae- you know what let me mind my business” pic.twitter.com/z5qTZX1PPo — MAVERICK (@cercent) July 6, 2026

Tessarion staring at the camera like he's Jim about to prank Dwight for the millionth time today https://t.co/bNl7uJbYx2 — claire is not okay (@CNymerosMartell) July 6, 2026

"Tessarion: ¿Quién coño es ese?", rezaba una de las muchas publicaciones que se han detenido en el instante en que el dragón azul mira al falso Daeron y ladea la cabeza, como preguntándose qué está ocurriendo. "Quienquiera que haya decidido dotar a los dragones de personalidad se merece un aumento de sueldo", exponía otra.

tessarion: who the fuck is that? pic.twitter.com/byw4Sz6aTs — berkay (@macallahberkay) July 6, 2026