La Casa del Dragón 3x04 confirma que Helaena Targaryen está embarazada: ¿Quién es el padre? - HBO MAX

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Ya durante la segunda temporada de La Casa del Dragón, George R. R. Martin fue muy crítico con el hecho de que la serie cambiara los eventos de Fuego y Sangre, extendiéndose en particular en las consecuencias que tendría el hecho de que se hubiese eliminado a un personaje que el autor consideraba clave. No obstante, una revelación del cuarto episodio de la tercera temporada parece apuntar a que la serie no se ha olvidado totalmente de este, que aún podría tener un papel importante, aunque quizá más reducido que en la novela.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

A pesar de sus deseos de escapar de Desembarco del Rey y empezar una vida más sencilla, Rhaenyra decide mantener a Alicent, Helaena y la pequeña Jaehaera en la Fortaleza Roja, seguras y cómodas, pero recluidas. En el cuarto episodio de la temporada 3, cuando Alicent se acerca a su hija para ayudarle a ponerse el camisón se da cuenta, horrorizada, de que está embarazada. Ella, por su parte, reacciona cubriéndose instintivamente su vientre con la mano, en señal de protección.

En el libro, Helaena y Aegon tienen tres hijos, los mellizos Jaehaerys y Jaehaera y Maelor. Hasta ahora, en la ficción solo habían aparecido los mellizos, por lo que muchos pensaban que la serie había decidido prescindir del tercer vástago, algo que enfureció al propio Martin. El autor de Fuego y Sangre se quejó de que la escena de la muerte de Jaehaerys a manos de Sangre y Queso perdía fuerza sin la presencia de Maelor, a quien la pobre Helaena elegía para morir cuando los asesinos le obligaban a decidirse entre sus dos hijos, matando finalmente al otro.

Aunque en la ficción el terrible asesinato se desarrolló de otra manera (Helaena no tuvo que elegir, sino señalar quién era el varón) y Maelor llega unos años tarde, este aún podría jugar un importante papel en la trama. En el libro, mientras Jaehaera consigue escapar de Desembarco del Rey, Maelor cae en manos de una turba enfadada y Helaena, que ya cargaba con la culpa de haberlo elegido a él por encima de su hermano, se quita la vida al enterarse de su muerte.

Es de esperar que en la ficción de HBO Max, la joven reina también se suicide y la introducción de su embarazo podría estar preparando el terreno para ello, ya que es improbable que pueda soportar la muerte de otro hijo.

¿POR QUÉ HELAENA OCULTA SU EMBARAZO A ALICENT?

Independientemente de que la criatura que espera Helaena sea fruto de su matrimonio con Aegon (lo que parece la opción más probable, aunque no sea la única), es indudable que, de ser varón, sería otro aspirante más al Trono de Hierro. "Descubrir el embarazo de Helaena supone una amenaza directa para el heredero de Rhaenyra. Y si eso sale a la luz, obligará a Helaena a beber té de luna o la obligará a llevar el embarazo a término, dar a luz y luego matar al bebé", explicó Olivia Cooke en la última entrega de Inside the Episode.

Por su parte, Phia Saban, que da vida a la joven reina, reveló la razón por la que su personaje trata de esconder el embarazo incluso a su propia madre, indicando que "se siente muy impotente ante su propia vida". "Es algo que le pertenece solo a ella y que es extremadamente sagrado para ella... no está dispuesta a sacrificar a otro hijo", expresó.

Mientras que los fans pueden no estar del todo seguros de la actitud de Alicent ante su inesperado nieto (no sería raro que tratase de convencer a su hija de abortar), sí que pueden esperar que Helaena luche por él con ferocidad, tal y como muestra la mirada que lanza a Alicent y la manera en que se toca el vientre.