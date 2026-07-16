James Norton (Ormund Hightower), el nuevo y temible MVP de La Casa del Dragón: "Pocas personas se consideran el villano" - HBO MAX

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de 'La Casa del Dragón' continúa su andadura en HBO Max, estrenando un capítulo cada semana hasta llegar a los ocho que la conforman. La entrega ha supuesto el regreso de muchas caras conocidas, pero también ha presentado nuevos fichajes, entre ellos el de James Norton ('Happy Valley', 'Mujercitas', 'La casa Guiness') como Ormund Hightower, un personaje que, a pesar de aparecer muy brevemente en los primeros episodios, ya se perfila como un importante y carismático antagonista.

"Como actor, mi responsabilidad consiste realmente en olvidarme de toda la serie para captar la gran meta narrativa y centrarme únicamente en cuál es mi historia y cómo me relaciono con estos personajes", ha explicado el actor en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba CulturaOcio. "Y, cuando haces eso, muy pocas personas se consideran a sí mismas el villano", asegura.

Según el intérprete "la gente hace cosas estúpidas, agresivas y crueles porque están traumatizadas por algo de su pasado o porque están llenas de rabia, envidia o lo que sea; todo ese tipo de emociones tan poderosas, y a veces bastante tóxicas, que nos llevan a hacer cosas malas". "Pero, claro, en ese momento la moralidad es increíblemente subjetiva", indica.

Para Norton, lord Ormund, cabeza de los Hightower e importante aliado de los Verdes (el bando que en la Danza de Dragones apoya el derecho al trono de Aegon frente a Rhaenyra), está luchando "por aquello en lo que cree". El personaje lucha por su casa y "para acabar con los Targaryen", a los que considera "una clase inferior" que no debería estar en el poder, con lo que, "a sus ojos, él es el héroe".

¿QUÉ HACE QUE A LA AUDIENCIA LE GUSTE UN VILLANO?

"Si lo interpretas así, creo que el público se involucra, ven que hay autenticidad detrás de su trayectoria", opina el actor, reflexionando sobre lo que hace que el público ame a algunos villanos pese a detestar sus acciones. A su parecer, cuando se está dando vida a un personaje, que sea un villano o no, es "irrelevante", ya que lo que verdaderamente importa es contar "la historia humana".

"Todos los que les rodean pueden tenerles miedo, pueden odiarlos, pueden decidir que son los villanos, pero si te mantienes fiel a la verdad... Bueno, entonces la gente, el público, por muy crueles, desagradables y cobardes que puedan ser sus acciones, querrá acompañarte en ese viaje", explica Norton.

"Las personas capaces de hacer las cosas más oscuras suelen ser las más interesantes y, a menudo, nos hacen sentir bien con nosotros mismos porque nos permiten, en cierto modo, explorar nuestras propias sombras", señala el actor. "Y es que todos llevamos oscuridad dentro, y creo que por eso la gente está obsesionada con los villanos, porque nos enseñan cosas sobre nosotros mismos y también nos dan permiso para, quizá, a veces, no ser perfectos, y nos tranquilizan diciéndonos que no estamos solos cuando tenemos esa sombra oscura", reflexiona.

La tercera (y, según apunta todo, penúltima) temporada de 'La Casa del Dragón' constará de 8 episodios que desde el pasado 22 de junio llegan semanalmente a HBO Max. Junto a Norton, forman parte del reparto Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham. Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane completan el elenco.