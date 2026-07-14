La Casa del Dragón: ¿Dónde están Aemond Targaryen y Vhagar? - HBO MAX

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Uno de los factores que permitieron a Rhaenyra conquistar tan fácilmente Desembarco del Rey fue que, tal y como Alicent había prometido, Aemond y su enorme dragona Vhagar abandonaron la ciudad. Lo hicieron para tomar Harrenhal, donde arrasaron con todo, y desde entonces, los fans han sabido poco más del príncipe tuerto. El cuarto episodio de La Casa del Dragón, que ha abordado directamente su paradero, no ha ayudado a aclarar la principal incógnita.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La última vez que los espectadores vieron a Aemond este había llegado a Harrenhal a lomos de Vhagar, con la esperanza de poder matar a Daemon. Al no encontrar allí a su tío, se conformaba con masacrar a Sir Simon Strong y casi toda su familia, resultando herido en el proceso y pidiendo ayuda a Alys Ríos antes de perder el conocimiento.

En el cuarto episodio de la temporada, Sir Criston Cole y Sir Gwayne Hightower llegan con sus tropas a Harrenhal y son recibidos por Alys, que les comunica la muerte de los Strong. La bruja también les informa de que, aunque Aemond estuvo allí, se fue tras conocer la noticia de que Rhaenyra estaba en Desembarco del Rey.

Más tarde, las palabras de la bruja parecen ser confirmadas por un soldado que informa a Cole de que han peinado la zona y encontrado un nido de dragón abandonado, por lo que, efectivamente, es posible que el príncipe haya huido.

¿QUÉ HA HECHO ALYS RÍOS CON AEMOND TARGARYEN?

La serie no ofrece ninguna pista sobre a dónde puede haber ido Aemond pero si de algo pueden estar seguros los fans es de que Alys no lo mató pese a tenerlo a su merced, ya que se puede ver al personaje vivito y coleando en el adelanto del quinto episodio. Además, ciertas imágenes en un determinado tráiler lo mostraban en el comedor de Harrenhal, algo que, puesto que no ha sucedido en los episodios ya estrenados, aún tiene que ocurrir.

Todo apunta a que Aemond sí se encuentra en Harrenhal (o en algún lugar cercano) y que Alys ha decidido esconderlo, quizá esperando a que se recupere de sus heridas o como parte de una estrategia mayor.

Lo que está claro es que ni el Targaryen ni su enorme dragón permanecerán ocultos mucho más y es de esperar que se reincorporen a la guerra en el siguiente capítulo. Al fin y al cabo, los fans de Fuego y Sangre saben que al príncipe aún le queda un importante papel que jugar en la Danza de Dragones.