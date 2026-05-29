Tom Hardy no ha sido despedido de Mobland y Helen Mirren le muestra su apoyo: "Te quiero ahora y siempre" - SKYSHOWTIME

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Tom Hardy no ha sido despedido de Tierra de mafiosos. Tras varios días de informaciones que aseguraban su salida de la serie por sus tensiones con parte del equipo, nuevas fuentes cercanas a la producción aseguran que el futuro del actor sigue abierto y que se negocia su posible regreso a la ficción criminal protagonizada también por Pierce Brosnan y Helen Mirren, actriz que ha mostrado públicamente su apoyo a Hardy.

"Tom no ha sido despedido, la puerta no está cerrada para la tercera temporada y las cosas se están trabajando creativamente", asegura a Variety una fuente cercana a Tierra de mafiosos, serie sobre la guerra entre dos familias criminales de Londres en la que Hardy encabeza el reparto como Harry Da Souza, el hombre de confianza de los Harrigan. La aclaración matiza las informaciones previas que señalaban que el protagonista no regresaría a la serie tras sus desencuentros con el cocreador, Jez Butterworth, y el productor, David Glasser.

Las informaciones previas apuntaban a que Hardy habría quedado fuera de una hipotética tercera temporada, una entrega a la que Paramount+ todavía no ha dado luz verde oficialmente, pero que Variety sostiene estaba prevista para entrar en producción este otoño con Hardy nuevo. De acuerdo con el medio, las tensiones fueron reales, pero Hardy no fue despedido y las partes implicadas están intentando resolver sus diferencias.

El regreso de Hardy también sería relevante a corto plazo, pues el actor sería necesario para completar algunas tomas adicionales de la segunda temporada, que ya ha concluido su rodaje, pero todavía no tiene fecha de estreno.

LAS TENSIONES DETRÁS DE LAS CÁMARAS

Varias fuentes sostienen que el conflicto habría respondido a una suma de factores entre ellos supuestos retrasos de Hardy en el set y su insistencia en reescribir partes del guion. No obstante, esas mismas fuentes apuntan a que la responsabilidad no recaería únicamente en el actor, que se habría molestado por la entrega tardía de algunos libretos. Hardy habría considerado que esa dinámica dificulta su método de trabajo.

"Es difícil, pero es una estrella de cine", afirma otra fuente de producción sobre Hardy. Según esa misma versión, el actor necesitaba más margen para trabajar las escenas y el personaje. "A Tom le gusta prepararse", sostiene.

El papel de Jez Butterworth también aparece en el centro de la controversia. Según otra fuente de producción, el guionista no estaba presente de forma habitual en el set, lo que complicaba la gestión de posibles cambios de última hora en los diálogos o escenas. "A menudo las ideas de Hardy son muy sólidas, y quiere que se las tomen en serio. Jez no tiene tiempo para ocuparse de esas notas, así que se vuelve problemático", apuntó sobre las aportaciones de Hardy al guion.

La carga de trabajo de Butterworth también aparece como parte del contexto. Además de Tierra de mafiosos, Butterworth ha estado vinculado a The Agency y a los cuatro biopics sobre los Beatles que prepara Sam Mendes. "Creo que Jez está demasiado disperso. Ha aceptado demasiados trabajos", señala, mientras que otra fuente discute esa versión y defiende que Hardy sí habría participado en reuniones semanales por Zoom junto a Butterworth y Glasser. Variety añade que el representante de Butterworth no respondió a sus reiteradas peticiones de pronunciarse al respecto.

GUY RITCHIE, FIGURA CLAVE PARA RECONDUCIR LA SITUACIÓN

Uno de los elementos que podría favorecer una solución es la presencia de Guy Ritchie, cineasta que dirige varios episodios de Tierra de mafiosos y que ejerce de productor ejecutivo. El realizador ya trabajó con Hardy en RocknRolla y las fuentes indican que mantiene una buena relación con el intérprete. Esa complicidad habría permitido que los episodios dirigidos por Ritchie funcionaran con menos fricciones, ya que el director tiene la autoridad y la experiencia suficientes para resolver ajustes sobre la marcha.

"Estoy seguro de que Guy probablemente está presionando a David Glasser para que lo haga funcionar. A Guy le gusta trabajar con Tom", señala una fuente de producción, que explica que la situación habría sido más compleja en los capítulos dirigidos por otros realizadores. "Está acostumbrado a tratar con algunos de los mejores directores del mundo, así que, cuando de repente tiene a un director de televisión de oficio, le cuesta y puede pasar por encima de ellos porque se sienten intimidados por él", señala. "Se porta mejor con Guy", matiza.

La relación con David Glasser habría sido más complicada. "Creo que probablemente, por personalidad, tiene dificultades con una dinámica de productor de Hollywood tipo David Glasser. David es un tipo duro. Es un tipo muy justo, pero es duro", apuntó una fuente. Glasser habría perdido la paciencia tanto por los retrasos de Hardy en el set como por las peticiones de cambios en el guion. "David no está dispuesto a ser rehén de un actor, aunque sea el actor principal. Tiene experiencia lidiando con este tipo de cosas", afirma.

La reputación de Hardy como actor intenso y complejo también forma parte del relato. Variety recuerda sus conocidas tensiones con Charlize Theron durante el rodaje de Mad Max: Furia en la carretera y las palabras de Patrick Stewart, que describió a su compañero en Star Trek: Némesis como "extraño y solitario". Aun así, las fuentes consultadas insisten en que su comportamiento no tendría una intención maliciosa. "Tom se pierde un poco en su propio pequeño mundo a veces y no siempre encaja con el enfoque de los demás, pero tiene buen corazón", indican, antes de reconocer que "es muy conocido por ser complicado".

HELEN MIRREN MUESTRA SU APOYO A HARDY

La polémica también salpicó a Helen Mirren, después de que circularan rumores sobre una posible tensión entre la actriz y Hardy. Las fuentes citadas por Variety reconocen que los retrasos del actor pudieron resultar frustrantes para Mirren y Brosnan, pero descartan que existiera un verdadero conflicto entre ellos. "Cualquier actor se frustra cuando le hacen esperar un par de horas", afirma una fuente de producción. "Sé que ella le ha dicho un par de veces: 'Vamos, Tom, llevamos aquí mucho tiempo, pongámonos a ello', pero nunca ha parecido estar en contra de Tom", añade.

Las especulaciones sobre un posible desencuentro por motivos políticos también fueron rechazadas por las fuentes consultadas. "Nunca he oído nada político", afirmó una de ellas, que calificó esa versión de "tremendamente falsa". "Helen no es ese tipo de persona. Si tuviera un problema con Tom, se lo habría dicho a la cara, no es el tipo de persona que se va a meter en toda una situación política. Desde luego, no va a ser alguien que patalee y diga: 'Pues no vuelvo si él está en la serie'. Simplemente no es ella", explica otra fuente.

La propia Mirren reforzó esa lectura con un gesto público. Tras la publicación de la nueva información respecto a la polémica en Tierra de mafiosos, la actriz compartió en Instagram una imagen de Hardy acompañada del mensaje "te quiero ahora y siempre. Helen".

EL FUTURO DE LA SERIE

Fuentes citadas por Variety sostienen que la serie podría continuar sin Hardy si no se alcanzara un acuerdo, aunque reconocen que la pérdida del protagonista tendría un impacto en parte de la audiencia. En cambio, la posibilidad de sustituir al actor por otro intérprete para el mismo papel se considera muy improbable. La alternativa pasaría por escribir la salida de Harry Da Souza, una solución que las fuentes describen como posible, pero poco elegante narrativamente.

La primera temporada de Tierra de mafiosos fue uno de los grandes éxitos recientes de Paramount+. La plataforma renovó la serie por una segunda entrega después de alcanzar 26 millones de espectadores y situarse como su segunda serie original más vista, solo por detrás de Landman.