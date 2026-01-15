Buenas noticias para temporada 2 de Tierra de mafiosos (Mobland), que llega antes de lo esperado - SKYSHOWTIME

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Tom Hardy volverá a interpretar a Harry Da Souza en la segunda temporada de Tierra de Mafiosos (Mobland), serie que coprotagoniza junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren. Y, para satisfacción de los fans de la ficción creada por Ronan Bennett, la nueva entrega de la ficción de la que Guy Ritchie dirigió varios episodios, llegará antes de lo esperado.

Según ScreenRant, como parte de sus próximas novedades, Paramount+ ha dado a conocer en un anuncio narrado por Helen Mirren que la temporada 2 de Tierra de mafiosos se encuentra entre las "favoritas que regresan" a la plataforma este 2026. Sin embargo, se desconoce exactamente cuándo desembarcarán los 10 nuevos capítulos, que en España se pueden ver a través de SkyShowtime.

Las informaciones más recientes indicaban que esta tanda de episodios todavía se encontraba en producción. La nueva entrega de la ficción arrancó su filmación el pasado noviembre, por tanto es probable que no sea hasta casi finales de año cuando se estrenen.

Asimismo, conviene recordar que el pasado diciembre unas imágenes del set mostraban a Brosnan y Mirren retomando sus respectivos roles de Conrad y Maeve Harrigan, el singular e histriónico matrimonio que lidera de una poderosa familia criminal irlandesa afincada en Londres. Por su parte, Hardy encarna en Tierra de mafiosos a Da Souza, el solucionador del clan Harrigan y una suerte de "hijo adoptivo" de la familia.

Paddy Considine, Joanne Froggatt, Toby Jones y Lara Pulver también regresan en esta temporada 2. A ellos se les unen como nuevos fichajes Johnny Flynn y Ophelia Lovibond en papeles aún no revelados. Estrenada en marzo de 2025, la primera temporada de la serie se convirtió en el mayor estreno global en la historia de Paramount+.

Otros esperados títulos que se encuentran entre las novedades de Paramount+ para este 2026 son las nuevas temporadas de Dexter: Resurrección y Star Trek: Starfleet Academy, así como los dos spin-offs del universo Yellowstone, creado por Taylor Sheridan: The Madison y The Dutton Ranch, esta última centrada en el matrimonio formado por Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser).