Tom Hardy, atrapado entre su familia y el crimen en Tierra de mafiosos temporada 2 - SKYSHOWTIME

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

En la temporada 2 de Tierra de mafiosos (Mobland), Pierce Brosnan y Helen Mirren regresarán como el matrimonio Conrad y Maeve Harrigan, quienes lideran a una poderosa familia criminal irlandesa afincada en Londres. Junto a ellos, también volverá Tom Hardy, y ya han salido a la luz unas imágenes del set que muestran el primer vistazo del actor, que retomará su papel de Harry Da Souza en los nuevos episodios de la serie.

La primera de estas imágenes, publicadas por Just Jared, muestra a Hardy filmando en las inmediaciones del río Támesis, en Londres, junto a la actriz Joanne Froggatt. En ella se ve al actor llevando su ya característica cazadora de cuero marrón, caminando mientras Froggatt, quien encarna en Tierra de mafiosos a su mujer, Jan, se encuentra próxima a él y, tras ellos, varios integrantes del equipo de rodaje.

Como puede apreciarse, la segunda revela a Froggatt caminando entre una multitud, vestida con una blusa roja, un pantalón azul y un chaquetón largo gris, cubierto por un abrigo. Ya la tercera y última muestra una escena con Harry y su esposa a punto de mantener una conversación que parece ser crítica.

Cabe recordar que en la primera temporada de Tierra de mafiosos, Jan manifiesta su inquietud por el papel que Harry desempeña como el solucionador de los Harrigan y sus lazos con la familia criminal. Esta angustia la lleva a temer por su seguridad y la de la hija de ambos, Gina (Teddie Allen), quedando sin resolverse esta tensión entre ellos y, parece, la retomarán en la segunda entrega de la ficción.

Y es que Harry se encuentra dividido entre la necesidad de proteger a su familia y el retorcido mundo criminal en que está involucrado. Dicho esto, el papel de duro criminal no le es desconocido a Hardy, quien ya interpretó a Alfie Solomons, el gran antagonista de la temporada 2 de Peaky Blinders.

Asimismo, el pasado diciembre unas imágenes del set mostraban a Brosnan y Mirren retomando sus respectivos roles de Conrad y Maeve. La temporada 2 de Tierra de mafiosos llegará en algún punto de este año a Paramount+ y que podrá verse en España a través de SkyShowtime. Esta nueva entrega de la serie creada por Ronan Bennett constará de 10 episodios, de los cuales Guy Ritchie ha dirigido varios de ellos.