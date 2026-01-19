¿Habrá Temporada 2 De Taboo, La Serie De Tom Hardy Que Arrasa En Netflix? - BBC

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Nueve años después de su estreno, Taboo, la serie protagonizada por Tom Hardy, ha vuelto a convertirse en uno de los títulos más vistos tras incorporarse al catálogo de Netflix. Su creador, Steven Knight, responsable de Peaky Blinders, ha ofrecido una actualización acerca de una posible segunda temporada.

"Bueno, Tom y yo lo hemos hablado y creo que sabemos lo que haríamos. Solo es cuestión de encontrar el momento", ha explicado Knight en su paso por el programa de radio británico Radio Times. "Pero me encantaría. Me lo preguntan sobre todo en Estados Unidos, de hecho. Me lo preguntan mucho", ha asegurado el cineasta.

La ficción, emitida originalmente por la BBC, y que en España estrenó HBO, fue renovada para una segunda temporada poco después de su estreno en 2017. No obstante, su desarrollo no tardó en estancarse y, aunque Knight y Hardy han insinuado en entrevistas su deseo de volver a la serie, no habían ofrecido ninguna información concreta al respecto hasta ahora.

En Taboo, ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, Hardy da vida a James Delaney, un hombre a quien todo el mundo había dado por muerto tras diez años sin noticias de él desde que viajara a África. Delaney vuelve a Londres profundamente cambiado y en busca de venganza.

Knight y Hardy han vuelto a trabajar juntos en The Immortal Man, la película de Peaky Blinders en la que el actor retoma su papel como Alfie Solomons. El filme verá la luz en Netflix dos semanas después de su estreno en cines el 6 de marzo de este año. Además, Peaky Blinders contará con una secuela televisiva ambientada en 1953 y en la que Knight ya está trabajando.