VinTv vuelve a dar La vuelta al mundo en 80 días con Pierce Brosnan

La vuelta al mundo en 80 días, la miniserie de los 90 inspirada en la novela de Julio Verne, llega a VinTv - VINTTV/AMC CHANNELS/ AVALA FILM

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

VinTv, canal de AMC Channels, emite este miércoles 22 de abril a partir de las 21:30 horas La vuelta al mundo en 80 días, miniserie inspirada en la legendaria novela de Julio Verne. La serie protagonizada por Pierce Brosnan (James Bond, Mamma Mia) sigue a Phileas Fogg, un caballero inglés que acepta el reto de dar una vuelta al planeta en 80 días tras una apuesta con sus compañeros del Reform Club de Londres.

La ficción de los años noventa, compuesta por tres episodios y ambientada en la época victoriana, embarca a sus protagonistas en un viaje tan arriesgado como fascinante. Con su emisión en VinTv, La vuelta al mundo en 80 días volverá a la parrilla televisiva casi 40 años después de su estreno en el año 1989.

Fogg, acompañado por su ayudante Jean Passepartout, encarnado por Eric Idle (La vida de Bryan, Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores), recorre diferentes territorios a lo largo del globo terráqueo. En su aventura, ambos se enfrentan a diferentes imprevistos y dificultades causadas, entre otras cosas, por las barreras culturales y el asedio de un detective que les confunde con ladrones a la fuga.

Peter Ustinov (Muerte en el Nilo, Espartaco), quien da vida al detective Wilbur Fix, y Julia Nickson-Soul (China Cry, Rambo Acorralado: Parte dos) completan el reparto liderado por Idle y Brosnan trasladando a la pantalla el humor, la aventura y un gran espíritu de descubrimiento.

Dirigida por Buzz Kulik, la exitosa miniserie La vuelta al mundo en 80 días obtuvo tres nominaciones a los Premios Emmy en categorías artísticas. En concreto, fue nominada a mejor dirección, mejor diseño de vestuario y mejor peluquería.