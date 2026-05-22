Tom Hardy, despedido de Tierra de mafiosos (MobLand)

¿Han Despedido A Tom Hardy De Tierra De Mafiosos (Mobland)? - SKYSHOWTIME

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Tom Hardy volverá a encarnar a Harry Da Souza en la segunda temporada de Tierra de mafiosos (MobLand) que, aunque todavía no ha dado a conocer su fecha de estreno, se espera que llegue en algún punto de este 2026. No obstante, según las últimas informaciones, podría ser la última vez que el actor interprete al solucionador de la familia Harrigan, ya que este habría sido despedido fulminantemente de la serie antes del inicio de la producción de una tercera temporada.

Según Puck News, Hardy ha sido despedido de la ficción debido a presuntos enfrentamientos con los productores Jez Butterworth y David Glasser. Al parecer, durante el rodaje de la segunda entrega el actor a menudo llegaba tarde al plató, hacía comentarios injustificados y quejas sobre el guion, modificaba los diálogos y expresaba descontento por que la serie tuviese un reparto coral de estrellas (cabe recordar que, junto a Hardy, protagonizan MobLand Pierce Brosnan y Helen Mirren).

De acuerdo a una fuente, a Paramount no le quedó más remedio que prescindir de Hardy cuando Butterworth amenazó con abandonar él mismo el proyecto. Por el momento, ni la productora ni el intérprete han hecho ninguna declaración al respecto.

EL FUTURO DE TIERRA DE MAFIOSOS SIN TOM HARDY

Tierra de mafiosos está creada por Ronan Bennett y cuenta con Guy Ritchie como uno de sus directores. La serie sigue al matrimonio formado por Conrad (Brosnan) y Maeve Harrigan (Mirren), quienes lideran una poderosa familia criminal irlandesa afincada en Londres, y a su solucionador y suerte de hijo adoptivo, Harry Da Souza (Hardy), cuya vida personal se ve afectada por su trabajo.

Mientras que Hardy volverá como Harry en la segunda temporada de la ficción, las últimas informaciones apuntan a que no estará presente en la tercera, si bien no se sabe cómo se justificará narrativamente su ausencia o cómo afectará esta al futuro de la serie.