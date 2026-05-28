El "suicidio profesional" de Tom Hardy en Mobland: hizo esperar horas a Pierce Brosnan y Helen Mirren en el rodaje - SKYSHOWTIME

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Tom Hardy sigue de plena actualidad. Al parecer, después de su presunto despido de la serie Tierra de mafiosos, ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre el comportamiento que tuvo durante el rodaje de la temporada 2. El actor se habría negado a salir de su caravana e incluso habría hecho esperar durante horas a Pierce Brosnan y Helen Mirren, las otras dos grandes estrellas de la serie.

"Se negaba a salir de su caravana durante horas", explicó una fuente cercana a la producción a The Hollywood Reporter sobre el comportamiento de Hardy en el set de la segunda temporada de Tierra de mafiosos.

"Hacía esperar al reparto, una demostración de poder. Hacer esperar a Pierce Brosnan, Helen Mirren y otros es un suicidio profesional, me atrevería a decir", añadió la fuente.

Según informaba Puck hace escasos días, Hardy habría sido despedido fulminantemente de la ficción debido a presuntos enfrentamientos con los productores Jez Butterworth y David Glasser.

Por lo visto, durante el rodaje de la segunda entrega el actor a menudo llegaba tarde al plató, hacía comentarios injustificados y quejas sobre el guion, modificaba los diálogos y expresaba descontento porque la serie tuviese un reparto coral de estrellas.

De acuerdo a otra fuente, a Paramount no le habría quedado más remedio que prescindir de Hardy, quien interpreta en la serie el papel de Harry Da Souza, el solucionador de la familia Harrigan, cuando Butterworth amenazó con abandonar él mismo el proyecto. Por ahora ni la productora ni el intérprete han hecho ninguna declaración al respecto.

¿POR QUÉ HARDY NO QUERÍA SALIR DE SU CARAVANA?

Se desconoce por qué razón Hardy se negaba a salir de su caravana en el set. Sin embargo, el hecho de hacer esperar a Brosnan y Mirren refuerza aún más la reputación del actor, célebre por ser alguien con el que es difícil trabajar.

De hecho, no es la primera vez que Hardy se niega a salir de su caravana durante un rodaje. "Tom tiene un lado vulnerable, pero también una especie de genialidad que va de la mano con eso, y fuera lo que fuera lo que le estuviera pasando en ese momento, tuvieron que convencerlo para que saliera de su caravana", aseguró George Miller, el director de Mad Max: Furia en la carretera durante una entrevista en 2024 con The Telegraph.

"Mientras que Charlize era increíblemente disciplinada -bailarina de formación, algo que se notaba en la precisión de su interpretación- y siempre la primera en llegar al set. Soy optimista, así que interpreté su comportamiento como un reflejo de sus personajes, en los que tenían que aprender a cooperar para asegurar la supervivencia mutua", continuó Miller sobre el choque que tuvieron Charlize Theron y Hardy durante el rodaje de la película.

Asimismo, según han revelado fuentes a The Hollywood Reporter, el futuro de Hardy en Tierra de mafiosos aún no está claro. Esto se debe a que aún no se ha renovado oficialmente la serie por una temporada 3. En caso de que haya luz verde para los nuevos episodios, el rodaje arrancaría en principio en septiembre de este año.

Tierra de mafiosos está creada por Ronan Bennett y cuenta con Guy Ritchie como uno de sus directores. La serie sigue al matrimonio formado por Conrad (Pierce Brosnan) y Maeve Harrigan (Helen Mirren), quienes lideran una poderosa familia criminal irlandesa afincada en Londres, y a su solucionador y suerte de hijo adoptivo, Harry Da Souza (Tom Hardy), cuya vida personal se ve afectada por su trabajo.