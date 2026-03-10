Henry Cavill y Jake Gyllenhaal, en una misión imposible en el tráiler de In the Grey, el filme maldito de Guy Ritchie - PRIME VIDEO

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

El 15 de mayo aterrizará en cines In the Grey, la nueva y emocionante cinta de acción de Guy Ritchie. Para ir caldeando el ambiente hasta su estreno, Black Bear ha lanzado un vibrante tráiler del filme en el que Henry Cavill, quien ya se puso a las órdenes del director en El ministerio de la Guerra Sucia, y Jake Gyllenhaal interpretan a dos mercenarios que intentan recuperar una fortuna de mil millones de dólares.

Las imágenes arrancan mostrando a una elegante mujer (Eiza González) reunida con alguien que parece ser un empresario de alto nivel (Fisher Stevens), mientras Sid y Bronco, los respectivos personajes de Cavill y Gyllenhaal, se encuentran sentados y leyendo. "La alternativa es muy cara", advierte ella, al tiempo que el hombre intenta echarlos a toda costa cuando llega Gary, su asistente personal.

"Hay dos versiones de cómo se desarrolla esta narrativa", le suelta calmado Bronco. "Gary espera paciente y tranquilamente junto a la puerta. 'Versión B', dice Sid. 'Gary da un paso al frente y usted se pasa las siguientes seis horas quitándolo de las paredes'", afirma su compañero.

Es entonces cuando Sophia, el personaje de González advierte que Manny Salazar (Carlos Bardem) no es el tipo de persona a la que se le prestan mil millones de dólares y los devuelve. En ese instante, una escena descubre que es ella quien recluta a Sid y Bronco, sacándolos de prisión para llevar a cabo una misión suicida.

"Esta es la isla de Salazar. La policía está en nómina y tiene un ejército privado bastante experimentado", explica Sid mientras urden un plan para recuperar el dinero. Seguidamente, el adelanto muestra a ambos enfrentándose a las fuerzas de Salazar y provocando el caos a su paso con lanzacohetes.

"In The Grey sigue a un equipo encubierto de operativos de élite que viven en las sombras a nivel mundial, tan hábiles manejando el poder y la influencia como las armas automáticas y los explosivos. Cuando un despiadado déspota roba una fortuna de mil millones de dólares, el equipo es enviado a recuperarla en lo que para cualquier otro sería una misión suicida. Lo que comienza como un robo imposible se complica aún más, convirtiéndose en una guerra total de estrategia, engaño y supervivencia", reza la sinopsis del filme.

Dirigida por Ritchie, In the Grey también cuenta en su elenco con Rosamund Pike (Ahora me ves 3), Kristofer Hivju (Juego de Tronos), Kojo Attah (Supacell) y Jason Wong (Despierta la furia), entre otros.