Así arranca The Walking Dead: The Ones Who Live

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live, el nuevo spin-off de The Walking Dead centrado en la pareja más icónica de la franquicia, Rick y Michonne, llega a AMC+.

Y a escasos días de su estreno, la serie que ampliará aún más el universo zombie ha revelado el primer angustioso minuto de la ficción, con Rick, el personaje de Lincoln como protagonista.

"Una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante, separados por la distancia; por una fuerza imparable; y por los fantasmas de quienes fueron. Rick y Michonne son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos... y finalmente, una guerra contra los vivos. A pesar de nuevas amenazas como las que nunca antes habían visto, Rick y Michonne no descansarán hasta encontrarse el uno al otro y, juntos, luchar para volver a casa.

¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Si no se tienen el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes?", reza la sinopsis de la serie.