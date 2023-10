La serie de Daryl Dixon abre la puerta a la temporada 12 de The Walking Dead

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead llegó a su fin en 2022 con su temporada 11. Aunque la serie ha terminado, el spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon podría haber dado pie a una temporada 12 gracias a un inesperado cameo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el 1x05 de The Walking Dead: Daryl Dixon se ve a Daryl todavía en Estados Unidos e intentando llamar a Carol por radio. Está a punto de darse por vencido porque la señal es muy mala cuando de repente escucha su voz. Ambos consiguen ponerse en contacto y Carol dice una frase un tanto misteriosa: "Solo hace falta algo de tiempo para acostumbrarse". No se revela a qué se refiere pero, más adelante en la conversación, comienza a haber interferencias, y Carol le comunica a Daryl que alguien ha vuelto. Sin embargo, Daryl no escucha de quién se trata.

Carol podría estar refiriéndose a Rick Grimes, pero también podría tratarse de Negan. Existe la posibilidad de que la persona en cuestión sea un villano, probablemente uno que todavía no se haya presentado. Las posibilidades de que sea algún villano importante de The Walking Dead son poco probables, dado que la mayoría de ellos están muertos. Sin embargo, introducir una nueva amenaza que puede haber causado problemas a los supervivientes es una opción plausible.

Si el cameo de Carol deja caer la aparición de un nuevo villano, el candidato más probable sería la CRM. La República Cívica Militar fue el principal enemigo en The Walking Dead: World Beyond, pero dada la cantidad de personas que forman parte de la CRM, su influencia podría extenderse más allá del spin-off. Elizabeth Kublek supervisó la CRM hasta que Jadis asumió el control, pero ambas respondieron ante el mayor general Beale, quien podría ser la persona a la que se refería Carol.

The Walking Dead también podría ir en una dirección diferente y presentar un nuevo villano o grupo. Otra posibilidad es que estos nuevos enemigos estén vinculados a los de Daryl Dixon en Francia. Genet, la villana del spin-off, tiene barcos que operan en Estados Unidos y su grupo fácilmente podría llegar a la comunidad de Carol.

Con la aparición de Carol en The Walking Dead: Daryl Dixon, parece que otros personajes conocidos de la franquicia volverán. La historia de Daryl no necesitaba necesariamente de otros personajes principales y, sin embargo, se incluyó a Carol para ampliar la trama. The Walking Dead: The Ones Who Live, el spin-off de Rick y Michonne, supondrá también una oportunidad de rescatar a otros personajes, como por ejemplo Morgan y Dwight de Fear The Walking Dead.

Con todos estos datos, una temporada 12 de TWD todavía es posible. Se suponía que la temporada 11 concluiría la franquicia, pero dejó muchas preguntas sin responder. El regreso de Rick y Michonne se centrará en su reencuentro y probablemente luchen contra la CRM hasta cierto punto, pero eso aún deja en el aire su reencuentro con otros personajes. Para muchos fans, TWD no tuvo un final adecuado y una temporada 12 o algún tipo de continuación podría solucionarlo.

La temporada 12 iba a hacerse, pero AMC cambió de idea y prefirió apostar por los spin-offs. Por lo que parece, The Walking Dead está configurando poco a poco una historia más amplia en la que cada uno de estos spin-offs cubre un arco, de manera que una temporada 12 podría servir como conclusión para las diferentes series, además de reunir a los personajes más importantes de la franquicia.