El creador de The Walking Dead: The Ones Who Live explica si Rick y Michonne han roto en el episodio 3

-

AMC ya ha estrenado el tercer episodio de The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off protagonizado por Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). Después de reunirse tras varios años separados, la pareja ha acabado atrapada en la CRM y, además de tener que enfrentarse a la comunidad, también deberán reparar su relación.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 3, Rick y Michonne siguen fingiendo no conocerse en la CRM y tienen la intención de escapar, pese a que Jadis (Pollyanna McIntosh) ya ha advertido a Rick de que es imposible. Después de que Rick convenciera a Pearl Thorne (Lesley-Ann Brandt) de que Michonne era una "B" en lugar de una "A", Jadis reveló que ella era la oficial encargada de vigilar a Michonne. Jadis advirtió a Rick de lo que sucedería si él y Michonne escaparan juntos: un equipo de la CRM los encontraría, los mataría y luego iría a por sus seres queridos en Alexandria para garantizar que la CRM siguiera siendo un secreto.

A pesar de la amenaza, parece que Rick y Michonne consiguen escapar, aunque por separado y en diferentes momentos. Sin embargo, realmente Rick planeaba que su esposa se escapara sola en un barco, sin que Michonne supiera que, de hecho, se iba sin su marido. "No voy a ir. Y si no vas, nunca escaparás, y ambos moriremos aquí", dice la nota que Rick le deja Michonne. "La única manera de llevarte de regreso con Judith es que me quede aquí para asegurarme. Te amaré para siempre. Si me quieres, irás", añade.

Sin embargo, Michonne no se va y ambos son enviados juntos a la base Cascades de la CRM junto a Thorne. Thorne pone a Michonne bajo la custodia de Rick y le ordena que le escolte en el viaje en helicóptero a través del país de regreso a la base militar de la República Cívica, y luego le ordena que se presente ante el mayor general Beale (Terry O'Quinn) para informarle sobre la misión.

"Yo pertenezco a este sitio, tú no, y nunca cambiarás eso. Se acabó. Todo lo que teníamos está roto", le dice Rick a Michonne en una discusión. Pero mientras se dirigían a Filadelfia, el viaje en helicóptero de la pareja termina dramáticamente cuando Michonne, negándose a dejar ir a Rick, coge a su marido y salta con él del helicóptero.

"Él espera contra toda esperanza que ella se vaya. Ha hecho todo lo posible para que ella se vaya", explicó el showrunner y cocreador de la serie Scott M. Gimple en The Walking Dead: The Ones Who Live Episodio Insider. "Michonne ve ese barco y su reacción a sus insultos y simplemente está desconcertada, porque es Rick Grimes, es el hombre que ama", agregó.

"Ella le planta cara y comienza a ver su posición en este ejército, y cómo parece estar integrado en él de una manera que hace que no pueda o no quiera irse. Ahí es cuando ella ve que están sucediendo muchas cosas aquí", matizó Gurira.

Para Rick, quien se sacrificó por sus seres queridos ocho años antes en el puente, quedarse atrás para que Michonne pueda escapar es otro acto de sacrificio. "Esencialmente, todo lo que ha estado haciendo durante los primeros episodios es para salvarle la vida y sacrificar la suya", expuso Lincoln.

"Rick está tratando de alejar a Michonne de cualquier manera que pueda, porque realmente cree que ella está en peligro. Y ella lo está, así que a él no le importa. Le romperá el corazón", dijo Gimple.