¿Los Zombies De Fuego De The Walking Dead: The Ones Who Live Son Una Nueva Variante De Caminantes? - AMC

27 Feb.

The Walking Dead: Daryl Dixon reveló la existencia de zombies de sangre ácida, llamados quemadores, y caminantes más inteligentes capaces de escalar paredes y abrir puertas. El primer episodio de The Walking Dead: The Ones Who Live también podría haber presentado un nuevo tipo de zombie, y es que el capítulo comienza con Rick Grimes (Andrew Lincoln) enfrentándose a una horda de caminantes en llamas.

La CRM parece estar enviando a Rick y a los demás consignatarios a defender el territorio de la República Cívica de una pequeña horda que se dirige hacia los cultivos de la comunidad. Estos zombies están envueltos en llamas y se puede ver un edificio ardiendo desde la dirección de donde vienen. La explicación más lógica es que se produjo un incendio en una instalación de alimentos de la CRM y atrajo a los zombies de la zona, que se prendieron fuego, pero continuaron avanzando. Los zombies no parecen estar inherentemente en llamas, lo que significa que son zombies normales que simplemente se acercaron al fuego, en lugar de ser una nueva variante.

Sin embargo, no se puede descartar definitivamente la idea de que los zombies en llamas de The Walking Dead: The Ones Who Live sean una nueva variante. Sin más detalles sobre cómo comenzó el incendio, es posible que los zombies hayan prendido fuego al edificio y no al revés. Aunque es posible, esta teoría parece poco probable, porque los zombies seguramente habrían dejado un rastro de tierra quemada detrás de ellos, mientras que el incendio visto durante la toma aérea del helicóptero de The Ones Who Live se limita a una sola área.

Esta nueva variante tampoco encajaría con la línea temporal de The Walking Dead. La escena tiene lugar cinco años después de la presunta muerte de Rick Grimes en la temporada 9 de la serie principal, varios años antes de que las variantes comenzaran a convertirse en un problema en la última temporada de The Walking Dead.