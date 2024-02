El episodio 2 de The Walking Dead: The Ones Who Live cuenta con un sorprendente giro para Rick y Michonne

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live ya ha llegado a AMC+, ampliando la historia de amor entre Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). El primer capítulo terminó con una grata sorpresa para los fans, pero el segundo episodio aparentemente traerá un giro aún más impactante.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final del primer episodio, Rick pilota un helicóptero de la CRM que es atacado. Después de un aterrizaje forzoso en el bosque, se descubre que quien derribó el helicóptero es Michonne, y ambos terminan reencontrándose.

Matt Webb Mitovich, editor jefe de TVLine, ha respondido a algunas preguntas de los lectores, y ha desvelado qué ocurrirá en los próximos episodios del spin-off. "Mientras que el primer episodio de The Ones Who Live terminó con una reunión que fue inesperada en ese momento, el episodio 2 termina con un sobresalto y el episodio 3 termina con un acto impactante", adelantó el autor.

"Por cierto, lo único más sorprendente que cómo terminó el episodio 1 es lo que sucede allí, en el campo, apenas unos segundos después de que los personajes se reúnan", dejó caer.

Todo apunta a que el episodio 2 llevará a los espectadores al pasado, mostrando la perspectiva de Michonne en su búsqueda de Rick antes de que la pareja se reuniera de nuevo. Esto incluirá una explicación del grupo que encontró en el episodio final de la temporada 10 de The Walking Dead, y probablemente explique también por qué atacó el helicóptero de la CRM. También es probable que el episodio continúe más allá del momento en que encuentra a Rick, lo que revelará qué sucede entre ambos justo después de que se reúnan.