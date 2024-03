The Walking Dead: The Ones Who Live 1x05 sorprende con una impactante muerte y un récord

Si algo ha dejado claro la saga The Walking Dead es que ninguno de sus protagonistas está a salvo. El episodio 5 de The Ones Who Live lo ha vuelto a confirmar con la muerte de uno de sus protagonistas, un personaje que ha aparecido en varias series de la franquicia y ha establecido un récord.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Jadis (Pollyanna McIntosh), cuyo nombre real es Anne, llegó a The Walking Dead en la temporada 7 como líder de los Carroñeros, y ella fue quien salvó la vida de Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la temporada 9, cuando lo rescató un helicóptero de la CRM. También apareció en World Beyond, además de ser un miembro clave de la CRM en The Ones Who Live.

En el spin-off, Jadis descubre que Rick y Michonne quieren escaparse de la CRM, e incluso les amenaza con que la comunidad atacaría Alexandria si los protagonistas intentaban huir. Sin embargo, Rick y Michonne deciden seguir adelante con su plan, lo que lleva a un crudo enfrentamiento entre Rick y Jadis en el episodio 5. Justo antes de que Rick la dispare, un caminante muerde a Jadis y muere.

Jadis ha establecido un récord al aparecer en tres series de The Walking Dead, pero es posible que otros personajes puedan superarlo. Con los spin-offs en curso, Maggie, Negan, Daryl, Rick y Michonne han hecho apariciones en dos series. La participación de Carol en el final de la temporada 1 de Daryl Dixon significa que probablemente se unirá a esta lista. Eso coloca a todos estos personajes a solo una serie detrás de Jadis, que todos podrían igualar si finalmente sale adelante el rumoreado crossover. Sin embargo, si bien estos personajes pueden igualar el récord de Jadis, necesitarían otra serie para superarlo.

De esta manera, solo queda un candidato que podría estar cerca de romper el récord de Jadis: Morgan Jones. El personaje de Lennie James debutó en el primer episodio de The Walking Dead y fue un personaje importante en todo momento. Luego pasó a Fear The Walking Dead, y es posible que en el futuro aparezca en algún spin-off o en el crossover si finalmente la producción ve la luz.

ASÍ AFECTA LA MUERTE DE JADIS AL FINAL DE THE ONES WHO LIVE

La muerte de Jadis prepara el terreno para un interesante final en The Ones Who Live. Su muerte obliga a Rick y Michonne a regresar a la CRM, donde intentarán encontrar la información de Jadis sobre Alexandria. Esto también deja la puerta abierta a que la pareja destruya o se apodere de la CRM. Con solo un episodio restante para el final, parece poco probable que tengan éxito total en su plan, y todo apunta a que habrá una segunda temporada.