De víctima a villana: El descenso a los infiernos de Ellie en The Last of Us temporada 2 aterra a Craig Mazin

De víctima a villana: El descenso a los infiernos de Ellie en The Last of Us temporada 2 aterra a Craig Mazin - MAX

MADRID, 17 May. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de la segunda temporada de The Last of Us terminaba con una decisión crucial en el desarrollo del personaje de Bella Ramsey. Y es que, tras los trágicos sucesos que la llevan a Seattle, no es hasta ese momento que Ellie sella su completo descenso a los infiernos, en una escena en la que el mismo showrunner de la ficción admitió haber sentido miedo y que la actriz ha querido explicar, reflexionando sobre si ahora encarna a una villana.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los últimos compases del capítulo 5, tras haber escapado por los pelos (y gracias a la aparición de Jesse) de una horda de infectados inteligentes, una patrulla de Lobos y una comunidad de Serafitas, Ellie llega al fin al hospital donde se encuentra Nora. En vez de reunirse con sus compañeros, la joven decide entrar en el edificio ella sola y confrontar a la médico.

Lejos de mostrar remordimientos incluso viéndose acorralada, Nora asegura que Joel tuvo lo que se merecía. Obligada a huir hasta un sótano clausurado, la antigua miembro de los Luciérnagas se ve expuesta a las esporas de Cordyceps, acusando los efectos casi de inmediato. No obstante, Ellie, inmune al hongo, la sigue y, no contenta con dejarla morir por la infección, comienza a torturarla para que le revele el paradero de Abby, golpeándole con una tubería.

"En ese momento, en ese pasillo [con Nora], [el director] Stephen Williams, Bella y yo hablamos de cómo esto supondría un reto para el público, porque creo que todos amamos innatamente a Ellie y la apoyamos en parte porque es la protagonista, pero no aquí", explicó Craig Mazin en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

El showrunner de la ficción recordó además cómo la actriz se "transforma" en esa escena. "Me daba miedo, no me gustaba y no quería que hiciera lo que hace", admitió. Mazin reveló además que tanto él como el editor del episodio habían pensado un nombre para la intérprete en esa secuencia en particular, "tiburón bebé", porque "hay algo en sus ojos que son tan oscuros y muertos".

La brutalidad de Ellie en el capítulo remite un poco a la de Abby en el segundo y es que, en ambos casos se trata de personajes que empiezan a estar consumidos por la venganza. "Esto ya no es racional. Está tan lejos de ese discurso falso que pronunció en la reunión [de la asamblea de Jackson]. 'Oh, esto no se trata de venganza, se trata de nosotros y la comunidad.' En absoluto. Esto es volver a lo que siempre ha estado ahí en Ellie, que es una rabia que ni siquiera creo que ella misma entienda del todo", argumenta.

Mazin añadió además que esta escena no será "la última vez en la temporada" en la que los fans sientan que no pueden apoyar al personaje de Ramsey en sus acciones.

¿ES ELLIE UNA VILLANA?

Al ser preguntada por lo que constituye una buena trama de venganza, Ramsey remarcó que debía existir cierta complejidad. "Creo que tiene que ser complicado y matizado y no blanco o negro", expresó la intérprete en declaraciones a IndieWire. "No es como: 'Aquí hay un tipo bueno y aquí hay un tipo malo, y el tipo bueno va a ir a por el tipo malo, o el tipo malo va a ir a por el tipo bueno'", añadió.

Para la actriz, lo que ocurre en la temporada es que "Ellie deja de ser la heroína", pero deja en el aire si llega a convertirse en villana, si hay un punto de inflexión. "Y lo mismo con el personaje enemigo que tiene, Abby. ¿Es Abby realmente la villana? ¿O se convierte en la heroína? Es una mirada realmente interesante a los matices de cómo vemos a los héroes y a los villanos en una historia", valoró.