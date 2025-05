El creador de The Last of Us explica por qué la serie ya ha revelado el final del videojuego

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de la segunda temporada de The Last of Us ha mostrado uno de los momentos clave entre Joel y Ellie. Esto supone un cambio sustancial con respecto al material original, pues se trata de nada menos que la escena final de The Last of Us: Parte II, el videojuego en el que se basa. Neil Druckmann, creador tanto del juego desarrollado por Naughty Dog como, junto a Craig Mazin, de su adaptación ha explicado esta decisión.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una entrevista concedida a Variety, Druckmann ha justificado el porqué adelantar hasta este punto de la historia la última conversación que Ellie mantuvo con Joel antes de que él muriera. El creador explicó que Mazin pudo convencerle "con facilidad" de que esperar al estreno de la temporada 3, "o incluso la temporada 4", para mostrarlo habría supuesto "demasiado tiempo".

Druckmann explicó que el proceso de escritura se basa en "set ups" y "payoffs", es decir, en plantear cuestiones a las que no se dará respuesta hasta más adelante en la historia. "Parecía demasiado tiempo, sobre todo por lo mucho que esta temporada se centra en el viaje de Ellie", señaló.

Esta escena resulta crucial para comprender en qué términos quedaron Ellie y Joel cuando este murió. Durante esa conversación final, el personaje de Bella Ramsey da una última oportunidad a su padre adoptivo para que le cuente qué ocurrió en realidad en el hospital de Salt Lake City, y este admite toda la verdad. No obstante, aún queda un atisbo de esperanza cuando Ellie asegura que le gustaría encontrar la manera de perdonarlo. El material original optó por no revelar esto hasta el final, lo que supone un gran cambio narrativo con respecto a la ficción de Max.

Druckmann explicó que, durante el proceso de escritura, trata junto a su equipo de tener siempre en mente el futuro de la serie, preguntándose antes de modificar algún aspecto de la trama si tiene o no sentido para la historia. "Si la respuesta es sí, vamos adelante con ello. Si la respuesta es no, seguimos luchando hasta que encontramos una solución o simplemente volvemos a como estaba en el juego", explica.

El creador relató que desplazaron los flashbacks de un lugar a otro de la trama hasta bien avanzada la producción del videojuego. "Hablando de ello con Craig, fue la primera vez en la que realmente pensé en el tiempo entre temporadas", relató Mazin. La ficción ya confirmó oficialmente su tercera temporada poco después del lanzamiento de su segunda entrega en Max.