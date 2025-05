The Last of Us: La loca teoría de sobre la Profeta sefarita y Hanrahan que lo cambia todo

MADRID, 15 May. (CulturaOcio) -

El cuarto episodio de la segunda temporada de The Last of Us comenzaba presentando no solo a Isaac Dixon, sino también a Hanrahan, una misteriosa mujer que no aparecía en los videojuegos, por lo que su papel en la ficción era aún desconocido. Y si bien podría ser que el personaje no fuese más que otro miembro de los Lobos, como todo parece indicar, cierta teoría señala que podría tratarse de alguien mucho más importante.

Mientras que el encuentro entre Isaac y Hanrahan en el flashback del capítulo 4 los establecía como aliados, siendo el primero una nueva adición a un grupo aparentemente liderado por la segunda, las tornas parecen haber cambiado en la siguiente entrega, ya años después. Así, en el episodio titulado Feel her love, el personaje encarnado por Alanna Ubach deja claro que, a pesar de tener cierta autoridad dentro de la WLF, se encuentra por debajo de Isaac en la escala de mando.

En todo caso, según especulan algunos fans, Hanrahan podría ser en realidad mucho más importante en el conflicto entre Lobos y Scars de Seattle de lo que a simple vista parece y es que hay quien creer reconocer en el personaje de Ubach a la mítica profeta a la que tan ciegamente siguen los serafitas.

Según expone CBR, la teoría se sustenta en la primera aparición del personaje junto al de Jeffrey Wright, que cobraría una mayor trascendencia si se tratase de los líderes de las facciones enfrentadas en un futuro. Por otro lado, se ha apuntado al gran parecido entre Ubach y los murales de la profeta que se muestran en el videojuego, que algunos se niegan a pensar que sea casual.

No obstante, la hipótesis tiene importantes puntos flacos, como la clara relación entre Hanrahan y la WLF que el episodio 5 establece, o el hecho de que, en una entrega anterior, un serafita asegurara que la profeta que dio lugar a su modo de vida lleva más de una década muerta. Lo que es seguro es que, tratándose de un personaje exclusivo de la ficción de Max, todo son especulaciones y lo único que queda es esperar cómo esta lo desarrolla.