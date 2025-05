Pedro Pascal (Joel) podría volver en la temporada 3 de The Last of Us

La segunda temporada de The Last of Us, que recientemente terminaba su andadura en Max, adaptó el que quizá sea el momento más impactante y trágico del videojuego: la muerte de Joel a manos de Abby. Y a pesar de que esto ocurría tan solo en el segundo episodio de la entrega, no fue lo último que los fans pudieron ver del personaje de Pedro Pascal, que regresaba con un desgarrador flashback en el capítulo 6 y que aún podría aparecer en la ya confirmada temporada 3, según ha insinuado el creador de la ficción.

Tal y como recoge Collider, en una reciente rueda de prensa Neil Druckmann reflexionó sobre el sexto episodio de la segunda temporada, compuesto casi exclusivamente por flashbacks que ahondaban en la relación entre Joel y Ellie. El capítulo en cuestión incluía además un breve vistazo a la adolescencia de Joel, que creció con un padre acostumbrado a ejercer su autoridad por medio de palizas.

"No me habría imaginado que tendríamos una historia corta sobre el padre de Joel antes de escribir la temporada, así que ahí lo tienes. No puedes predecir estas cosas", expresó el showrunner, dejando así la puerta abierta a que la tercera entrega pueda sorprender con una nueva visita al pasado que permita el regreso del personaje de Pascal.

Por el momento, la tercera temporada carece de fecha de estreno y tampoco se ha dado a conocer cuándo comenzará su producción. En todo caso, teniendo en cuenta que hubo que esperar dos años entre el final de la primera temporada y el estreno de la segunda, parece seguro afirmar que, como pronto, la nueva tanda de episodios llegará a finales de 2026.

En cuanto a la trama de la tercera temporada, cabe señalar que ya el final de la segunda parecía adelantar que estará centrada en Abby. De esta manera, y siguiendo los pasos del material original, los fans podrán ver la perspectiva de la asesina de Joel, abordando además su papel dentro de la WLF y el conflicto en Seattle. "Todo quedará claro", adelantó Craig Mazin, prometiendo que la siguiente entrega ofrecerá respuesta a algunas de las incógnitas planteadas.