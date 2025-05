Craig Mazin, creador de The Last of Us, sobre la temporada 3: "Abby es la heroína de su historia"

La segunda temporada de The Last of Us ha llegado a su fin, pero la tercera ya está confirmada y, gracias al videojuego, los fans pueden estar bastante seguros de la dirección que tomará la ficción. Y es que, si la reciente entrega se centraba en Ellie, la siguiente seguirá a la que se presentaba como su antagonista, Abby, que, como es de esperar, no se percibe a sí misma como una villana.

"Hay otra cara de la historia en la que aún no hemos profundizado", expresó Craig Mazin en una rueda de prensa, tal y como recoge Entertainment Weekly. El showrunner señaló que "no hay duda de que Abby es la heroína de su historia", añadiendo que Kaitlyn Dever, la actriz que da vida al personaje, "es la heroína de una historia, siempre".

En cuanto al rumbo que tomará la ficción a partir de ahora, el creador explicó que lo único que podía decir era "que siempre estará centrada en alguien, ya sea Ellie y Dina, o ya sea Abby y la relación de Abby con Owen o nuevas relaciones". "Si habéis jugado al juego, probablemente sepáis de lo que estoy hablando. Pero si lo queréis resumido, todo está bajo la sombra o la luz de Joel, lo que Joel le hizo a Abby y lo que Joel hizo por Ellie. Eso nunca cambiará", apuntó.

"Todo lo que puedo decir es que no hemos visto lo último de Kaitlyn Dever, ni lo último de Bella Ramsey, ni lo último de Isabela Merced, ni lo último de muchas otras personas que actualmente están muertas en la historia", añadió el showrunner.

Por su lado, Neil Druckmann, creador de la serie junto a Mazin, remarcó la importancia que tendrá el cambio de perspectiva en la siguiente tanda de capítulos. "Hay un carácter épico en lo que está a punto de suceder, pero esta otra historia va a ser realmente importante volviendo a Joel y Ellie y todo lo que habéis visto hasta ahora", adelantó.

Asimismo, los creadores hicieron claras referencias a algunos de los eventos del material original que los fans pueden esperar ver adaptados, como el enfrentamiento entre Abby y el Rey Rata, el más fuerte de todos los infectados o una secuencia con "cierta grúa" que ya se veía en el episodio 7.

Lo que es seguro es que el cambio de perspectiva ahondará en el personaje de Dever, haciendo que la audiencia se plantee, una vez más, quién es la heroína y quién la villana o si acaso tiene sentido hablar en esos términos en The Last of Us. "Lo que quiero que el público sienta temáticamente al final de la temporada es que no están donde estaban, pero todavía no están donde van a ir. Que siempre hemos contado una historia sobre lo bueno y lo malo del amor, pero que a veces cambiamos de bando", expresó Mazin en la comparecencia ante los medios, tal y como recoge Deadline.

En este sentido, el creador remarcó cómo tanto el viaje de Ellie como el de Abby está plagado de "problemas morales" debido a que "su certeza está empezando a fallarles". "No sabemos dónde van a acabar estas dos, pero lo que espero que sienta el público es que no han terminado. No han terminado de crecer, o no han terminado de caer", sentenció.

Aunque la tercera temporada todavía no cuenta con fecha de estreno, se espera que comience su producción este mismo año y llegue quizá a finales de 2026 o bien entrado 2027.