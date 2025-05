La loca teoría que conecta el final de The Last of Us con Los Serrano y Resines

La loca teoría que conecta el final de The Last of Us con el de Los Serrano

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Last of Us no llegará hasta finales de 2026 o incluso principios de 2027. Y, aunque el material original en el que se basa la serie ofrece no pocas respuestas sobre qué podría pasar a continuación, algunos fans han optado por sacar sus propias conclusiones, elaborando teorías a cada cual más disparatada.

Así, algunos han dejado volar su imaginación hasta límites insospechados, llegando incluso a agarrarse a los flashbacks para elaborar una improbable hipótesis que establece un enrevesado paralelismo entre la ficción de Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey y la serie española Los Serrano protagonizada por Antonio Resines.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La temporada 2 concluyó con una escena que contrasta con el resto del episodio: frente a la acción desenfrenada en prácticamente la totalidad del capítulo, el final de Convergencia muestra a Abby en un lugar aparentemente en calma, durmiendo profundamente, hasta que su sueño es interrumpido por uno de sus compañeros. Este inesperado cambio de tono al final del episodio ha llevado a los fans a especular sobre la posible naturaleza onírica de la trama de la serie.

Así, algunos seguidores de la ficción de Max sostienen que esta secuencia podría confirmar que todo lo que la serie ha mostrado en su segunda temporada no ha sido más que un sueño fruto de la imaginación de Abby. Profundamente conmocionada por la muerte de su padre, el personaje de Kaitlyn Dever podría haber fantaseado en sueños, según teorizan algunos fans, con tomarse la venganza por su propia mano asesinando a Joel.

Según esta inverosímil teoría, la serie ignoraría la historia del material original y, como ya hizo en su final la serie española Los Serrano, protagonizada por Antonio Resines, achacaría todo lo sucedido, al menos en esta segunda temporada, a un sueño del personaje de Kaitlyn Dever. En su controvertido desenlace, la ficción dejó a la audiencia sin palabras desvelando que toda la historia de sus 8 temporas y casi 150 capítulos no había sido más que un sueño de Diego Serrano, el personaje interpretado por Resines.

Aunque fue duramente criticado en su momento, el final de Los Serrano se convirtió en un momento inolvidable de la televisión en España, pues no dejó a nadie indiferente por su absurdo e inverosimilitud. No obstante, pensar que The Last of Us pudiera dar la espalda por completo al videojuego para tomar un rumbo tan drásticamente distinto no parece muy probable.

Por otra parte, no es un secreto que los fans de The Last of Us echan de menos en la serie a Pedro Pascal. Así, esta teoría tan inverosímil podría tener que ver con su deseo de ver a Joel de vuelta en la ficción de Max y de que su cruel muerte fuera tan solo un sueño de la vengativa Abby.