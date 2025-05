¿Quién muere en el final de la temporada 2 de The Last of Us?

Con el estreno de su séptimo episodio, la segunda temporada de The Last of Us ha llegado a su final. Con una tercera tanda de capítulos ya confirmada y los eventos del videojuego como guía, era de esperar que esta entrega de las serie de HBO terminase dejando más de una cuestión en el aire. Pero lo que no muchos creían es que terminara con un enorme cliffhanger que dará que hablar durante meses. Un final tenso y no exento de polémica que hay que analizar en detalle.

En los primeros compases del episodio 7, Ellie le cuenta a Dina lo ocurrido en el hospital, confesando no solo haber torturado a Nora, sino también la verdadera razón por la que ella y el grupo de Abby mataron a Joel: para evitar que la mataran en busca de una cura, el personaje de Pedro Pascal masacró a decenas de miembros de los Luciérnagas... incluyendo al padre de Abby, un médico. Por mucho que le pese, la joven está dispuesta a abandonar Seattle y regresar a Jackson, pero antes deben reunirse con Tommy.

Es justo cuando Jesse y Ellie creen descubrir el lugar donde se encuentra su compañero que el personaje de Bella Ramsey repara de pronto en una noria en la lejanía, ubicada sobre un acuario. Esa visión da sentido entonces a las únicas palabras que pudo sonsacarle a Nora sobre el paradero de Abby, "noria" y "ballena" y Ellie, con renovados deseos de venganza, decide ir a explorar el lugar.

Tras ser apresada por los Scars y escapar milagrosamente, la joven llega al acuario donde escucha cómo dos de los compañeros de Abby, Owen y Mel, planean reunirse con ella. Los aborda a punta de pistola y los amenaza para que le señalen en el mapa dónde está. Cuando Owen coge un arma, Ellie dispara, matándole en el acto e hiriendo mortalmente a Mel sin quererlo, dándose cuenta demasiado tarde de que estaba embarazada y siendo incapaz de salvar al bebé.

Culpable y, una vez más, decidida a dejar de buscar a Abby y a "vivir con ello", Ellie regresa al teatro junto a Tommy y Jesse. Entonces, es Abby la que les encuentra a ellos, ataca a Tommy, dejándolo malherido y mata a Jesse.

Ellie le suplica que deje ir al personaje de Gabriel Luna, admitiendo que ella es la culpable de la muerte de los compañeros de Abby. "Él no ha sido, lo he hecho yo. Era a ti a quien buscaba, no quería hacerles daño. Sé por qué mataste a Joel, hizo lo que hizo para salvarme... es a mí a quien buscas. Deja que se vaya", confiesa Ellie.

Iracunda, la soldado de la WLF le recuerda que en su momento le dejó vivir, lamentando ese acto de piedad. "Te dejé vivir. Sí, te dejé vivir y lo arruinaste", dice Abby cargada de rabia apuntando con su revolver a Ellie. Es entonces cuando súbitamente la pantalla se va a negro y suena un disparo.

¿HA MUERTO ELLIE O HA MUERTO ABBY?

El fundido a negro tras el disparo deja en el aire la suerte de Ellie... y también de Abby. Todo parece indicar que el personaje de Kaitlyn Dever ha sido quien ha disparado a una indefensa Ellie... pero también podría haber sido ella el objetivo. Y es que no hay que olvidar que, además del ya fallecido Jesse, el herido Tommy y la propia Ellie, en el teatro también se encuentra Dina, que descansaba en los camerinos tras ser herida en la pierna por una flecha de los Scars.

Así, tampoco hay que descartar que, oyendo el ruido y todas las voces, Dina haya cogido un arma y dispare a Abby justo antes de que esta ejecute a Ellie, salvado la vida de su amada.

En todo caso, el hecho de que la escena inmediatamente posterior constituya un salto atrás en el tiempo, al primer día en Seattle pero esta vez desde la perspectiva de Abby, parece indicar que llegará el gran giro de los videojuegos... y, por tanto, seguir de nuevo el material originial dando respuesta a la pregunta.

Y es que, en el material original, la del teatro es solo la primera confrontación directa entre Abby y Ellie, a la que ambas sobreviven. De hecho, tal y como señala Slash Film, aún quedan muchas escenas memorables del videojuego que la prematura muerte de Ellie haría imposible adaptar y, dada la fidelidad que hasta el momento ha caracterizado a la ficción, es poco probable que las haya sacrificado sin más.

Por otro lado, el cambio de perspectiva en la escena final de la temporada augura el enfoque que tendrá la siguiente entrega que, como ocurre en el videojuego, se centrará ahora en Abby. Así, lo más seguro es que, tras acompañar al personaje de Kaitlyn Dever a lo largo de varios episodios, la temporada 3 regrese a esa confrontación entre ambas jóvenes en el teatro, desvelando al fin el desenlace del encuentro y si el disparo de Abby resulta o no mortal.