The Last of Us 2x03: ¿Qué son los Sefaritas (Scars) y por qué los matan los WLF (Lobos)?

The Last of Us 2x03: ¿Qué son los Sefaritas (Scars) y por qué los matan los WLF (Lobos)? - MAX

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Tras los trágicos sucesos del anterior capítulo, la segunda temporada de The Last Of Us ha continuado su andadura en Max con el lanzamiento de su tercer episodio. Una entrega que ha mostrado cómo Ellie intenta lidiar con su gran pérdida mientras los habitantes de Jackson se enfrentar también a las múltiples muertes y a la reconstrucción del asentamiento que quedó arrasado. Pero fuera de los maltrechos muros de la comunidad hay un mundo brutal y salvaje en el que los infectados por la pandemia fúngica del Cordyceps no son la única y más terrible amenaza.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Y es que, tal y como ya avanzaron los tráileres antes del estreno, la temporada 2 también cuenta con la presencia de nuevos y peligrosos grupos como los paramilitares del Frente de Liberación de Washington (WLF), liderados por Isaac Dixon, el personaje que todavía no ha aparecido en pantalla y que estará encarnado por Jeffrey Wright que retoma su rol del videojuego, y los Serafitas, un colectivo integrista caracterizado por sus creencias religosas extremas y su rechazo a la tecnología y los objetos del "viejo mundo".

Tras la emisión del tercer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, tanto el WLF como los Serafitas han irrumpido como las dos facciones más poderosas, violentas y enfrentadas en una guerra salvaje dentro del universo de la serie. Su aparición marca un antes y un después en la trama, ya que Ellie y Dina, en su viaje a la ciudad de Seattle para vengar a Joel, se ven obligadas a enfrentarse a un conflicto mucho mayor de lo que imaginaban, atrapadas entre dos bandos enfrentados en una contienda brutal por el control del territorio.

Se trata, por tanto de dos facciones radicalmente opuestas, el WLF con su régimen militar y su obsesión por el control y los Serafitas con su fanatismo religioso y su rechazo a la civilización moderna, cuya guerra abierta será uno de los ejes centrales de lo que resta de temporada. Ambos grupos cometen atrocidades en nombre de su causa y han convertido Seattle en un auténtico campo de batalla.

WLF (FRENTE DE LIBERACIÓN DE WASHINGTON, 'LOBOS')

Según el material original, el WLF es una organización paramilitar surgida tras el colapso de FEDRA, la agencia gubernamental que controlaba Seattle tras el brote de Cordyceps. Originalmente, el WLF nació como un grupo rebelde formado por ciudadanos hartos de la opresión y los abusos de FEDRA.

Liderados por Isaac Dixon, el comandante al que hace referencia Abby en el segundo capítulo antes de asesinar brutalmente a Joel, lograron expulsar a los militares y tomaron el control de la ciudad, convirtiéndose en la nueva autoridad local.

Sin embargo, según el imaginario del videojuego, el WLF se transformó en un régimen autoritario de corte militar, obligando a los habitantes a unirse a su milicia y gobernando con mano dura.

Conocidos como Lobos por sus iniciales y el animal que preside su belicoso emblema, el WLF es una fuerza bien organizada, fuertemente armada y con entrenamiento militar. Sus miembros patrullan Seattle en grupos, emplean tácticas de combate avanzadas y disponen -tal y como ya ha mostrado la serie- de vehículos, tanques y armaduras.

Su lema, "Que tu supervivencia sea larga. Que tu muerte sea rápida", refleja su mentalidad de guerra total y su desprecio por los forasteros. Abby se unió al WLF tras la caída de los Luciérnagas, y en este grupo perfeccionó sus habilidades de combate.

La estructura del WLF es jerárquica y absolutamente militarizada. Isaac Dixon, el personaje de Jeffrey Wright, es su líder indiscutible. Bajo su mando, los Lobos han mantenido una guerra abierta contra los Serafitas, a quienes consideran fanáticos peligrosos.

El WLF no duda en utilizar la violencia extrema para mantener el control y eliminar a cualquier amenaza, lo que ha generado un clima de terror tanto entre sus enemigos como entre los propios habitantes de Seattle.

SERAFITAS ('SCARS')

Por su parte, los Serafitas, también llamados Scars (Cicatrices en inglés) por sus enemigos haciendo referencia a las marcas que hacen a ambos lados de sus rostros como parte de su fe grupal, son un culto religioso primitivista fundado en Seattle poco después del brote Cordyceps.

Su origen está ligado a una misteriosa líder conocida como la Profeta, quien predicó que la pandemia fúngica era un castigo divino por los pecados cometidos por la humanidad y la excesiva dependencia de la tecnología.

Aunque, tal y como señala la serie en este tercer capítulo ya murió hace una década, su influencia sigue siendo muy potente en sus seguidores. Los Serafitas rechazan la vida moderna y abogan por un retorno a la naturaleza, viviendo en comunidades autosuficientes y aisladas, como su asentamiento principal, Haven.

Los Serafitas son fácilmente reconocibles por las cicatrices rituales en sus rostros, que representan su fe y los distinguen del resto de supervivientes. Visten ropas sencillas de tejidos naturales, a menudo ponchos de colores apagados, y en su rechazo a la tecnología, utilizan armas rudimentarias como arcos, martillos y hachas. Su comunicación se basa en un sistema de silbidos, lo que les permite coordinarse sigilosamente durante sus emboscadas en los bosques y ruinas de Seattle.

Según el videojuego, aunque en sus orígenes fueron una comunidad pacífica, el fanatismo y las condiciones extremas del mundo postapocalíptico los han llevado a adoptar prácticas cada vez más brutales, incluyendo sacrificios rituales y ejecuciones públicas. Consideran que el Cordyceps es un castigo que debe purificar a la humanidad, y ven a los Lobos y a cualquier forastero como amenazas a su modo de vida.