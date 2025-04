The Last of Us: ¿Qué pasa en el videojuego tras la muerte de Joel?

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

El segundo episodio de la temporada 2 de The Last of Us sin duda tiene el potencial de dejar conmocionados a todos los fans y es que ha adaptado una de las escenas más brutales de todo el videojuego. Ante este mazazo emocional, muchos se preguntan cómo continuará la historia de Joel y Ellie, algo que, si la serie se mantiene tan fiel al material original como hasta el momento, no es ningún misterio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Uno de los aspectos más divisivos de The Last of Us Part II cuando salió a la luz fue el asesinato de Joel a manos de Abby, un trágico suceso que ya ha sido llevado a la pequeña pantalla. No obstante, muerto el personaje de Pedro Pascal a poco de empezar la nueva temporada, la ficción debe continuar y aquellos seguidores del videojuego saben exactamente qué vengativo rumbo tomará.

En el material original, rota por el dolor, Ellie decide dejar Jackson y seguir al grupo de Abby para acabar con cada uno de los implicados en la muerte del que fuera como un padre para ella. En su viaje la acompaña Dina, y ambas llegan a Seattle, donde se topan con dos facciones en guerra, una de ellas, la WLF (siglas que los fans ya han podido ver en la serie, en la mochila de Mel).

El videojuego se centra entonces en cómo Ellie lidia con la pérdida, entrando en una espiral de violencia de la que no puede escapar, pero también atormentada por la culpa de cómo dejó las cosas con Joel. Es de esperar que la serie tome también este rumbo, no en vano el personaje de Bella Ramsey juraba que mataría a todos los integrantes del grupo de Abby mientras miraba, impotente, cómo esta acababa con Joel.

Por otro lado, se sabe que Pascal aún no ha dicho su última palabra en la serie y que aparecerá en los próximos episodios a través de flashbacks. En todo caso, puesto que hay una tercera temporada confirmada y ya en desarrollo, es de esperar que la presente tanda de episodios no llegue a un final completamente cerrado.