Pedro Pascal elige entre el destino de Joel en The Last of Us y el de La Víbora Roja en Juego de Tronos

Pedro Pascal compara la escena más brutal de The Last of Us con Juego de Tronos

Pedro Pascal compara la escena más brutal de The Last of Us con Juego de Tronos - MAX

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

El segundo capítulo de la nueva temporada de The Last of Us ha conmocionado a los fans con una de las escenas más brutales de la serie, que Pedro Pascal ha destacado frente a otras a las que se ha enfrentado a lo largo de su carrera. No obstante, el actor ha admitido que tan solo su paso por Juego de Tronos como Oberyn Martell puede equipararse al destino que, como bien sabrán los fans del material original, estaba marcado para Joel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Esta es la mejor", comentó Pascal en una entrevista con Entertainment Weekly en la que, rememorando la muerte de varios de los personajes que ha interpretado tanto en la pequeña como en la gran pantalla también ironizó: "Me matan mucho".

"Bueno, creo que compite con Juego de Tronos", apuntaba el actor, cuyo personaje en la franquicia hizo frente a una muerte imposible de olvidar por su brutalidad. Fue en La Montaña y la Víbora, el octavo episodio de la cuarta temporada de la serie de fantasía de la HBO en la que su cabeza fue aplastada, literalmente, por el colosal y sanguinario caballero asesino Ser Gregor Clegane en un juicio por combate.

No obstante, Pascal trató de tomarse la muerte de Joel con humor. "Me encanta el club de golf. Voy a empezar a jugar", bromeaba el actor, haciendo referencia al objeto con el que Abby, la joven que busca venganza después de que Joel matara a su padre al final de su primera temporada, acabó con la vida de su personaje en The Last of Us.

Así, Joel ha seguido los pasos de Oberyn Martell, su carismático aunque efímero personaje de Juego de Tronos, cuya muerte también fue explícitamente violeta e igualmente llorada por los fans. De hecho, en su momento Pascal llegó a admitir que le causaba pesadillas. No puede decirse lo mismo del fatal destino de algunos de los personajes que ha encarnado en la gran pantalla, como Dave York en The Equalizer 2 o Whiskey en Kingsman: El círculo de oro, que sí fue celebrado por los espectadores al encarnar Pascal en este caso a malvados antagonistas.