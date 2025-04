Craig Mazin responde a las críticas por los cambios de Abby y Joel en The Last of Us 2: "Dadle tiempo a la serie"

Craig Mazin responde a las críticas por los cambios de Abby y Joel en The Last of Us 2

Craig Mazin y Neil Druckmann han sido los encargados de convertir The Last of Us en serie. La segunda temporada de la adaptación ha incluido un devastador momento de los videojuegos, un pasaje que podría haber enfadado a algunos fans, tal como ha admitido Mazin en una reciente entrevista.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El asesinato de Joel a manos de Abby ya apareció en la segunda entrega del videojuego y ahora ha sido adaptado en el capítulo 2x02, sellando así el destino del personaje de Pedro Pascal.

En una entrevista con IndieWire, Mazin ha hablado sobre el posible enfado por parte de los fans ante semejante giro. "Creo que podrían pensar que están enfadados conmigo. Está bien. Creo que simplemente podrían estar enfadados, lo cual también está bien. O sea, esta serie está diseñada para provocar sentimientos muy intensos, y dondequiera que esos sentimientos vayan, está bien. Lo más importante es que sientan algo. Lo peor sería que dijeran: '¡Eh!'. Entonces, habría fracasado por completo", afirmó.

Mazin recalcó también la importancia de procesar con paciencia el terrible final del episodio 2 de la segunda temporada. "Date tiempo para ver cómo te sientes al respecto una semana o dos. Y te diré, dale tiempo a la serie. Puedes pensar que va por un lado, y termina por otro", dejó caer.

En otra entrevista, Mazin comparó la muerte de Joel con la ejecución de Ned Stark en Juego de tronos. "Si ves 'Juego de Tronos', como todo el mundo, me quedé impactado cuando le cortaron la cabeza a Ned Stark. No podía creerlo", declaró Mazin a The Post. "Ese incidente nunca desaparece. Así que el personaje de Ned Stark está presente en todo, desde la primera temporada hasta los momentos finales de la última, porque eso influye en todo. Cambia a todos, y la gente vuelve a esa historia una y otra vez", añadió, creando un paralelismo entre lo que supondrá la presencia de Joel en el resto de la serie.