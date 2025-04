The Last of Us 2x03: ¿Por qué Ellie deja granos de café en la tumba de ((SPOILER))?

El tercer capítulo de la nueva temporada de The Last of Us ha mostrado a los habitantes de Jackson procesando la catástrofe que ha arrasado la comunidad. No obstante, hay una muerte que ha destacado entre las demás por su incomparable crueldad, pues no ha sido perpetrada por infectados sino por alguien que buscaba venganza. Y en su profundo y doloroso duelo, Ellie se despide con un peculiar gesto: dejando granos de café en su tumba.

Tras la brutal muerte de Joel a manos de Abby, se celebra una votación en Jackson para decidir si enviar un grupo en busca de sus asesinos. El semblante tranquilo y racional que muestra Ellie entonces no es más que una máscara tras la cual se esconde un ávido deseo de venganza.

Por tanto, cuando el consejo de Jackson se pronuncia en contra, a pocos sorprende que la joven incumpla su palabra y que, lejos de acatar la decisión, se disponga tan solo horas después a ir tras los pasos de Abby y su grupo por su cuenta. Dina enseguida adivina su plan y no duda en acompañarla.

Pero antes de dejar atrás Jackson, se detienen ante la tumba de Joel. Allí, Ellie deja unos granos de café, un gesto que, aunque a primera vista pueda parecer extraño, no ha desconcertado a los fans de la franquicia, que conocen de sobra lo mucho que Joel adoraba esta bebida. Una filia que se convirtió en una suerte de chiste o 'gag' recurrente tanto en el videojuego original como en la serie.

En el mundo postapocalíptico de The Last of Us, el café no tardó en convertirse en un bien preciado al que no era fácil acceder, pero Joel no tenía problema en intercambiar objetos de valor por un puñado de granos.

A diferencia de Ellie, que solo ha conocido el mundo posterior a la llegada del hongo Cordyceps, Joel ha vivido este devastador cambio, por lo que hay elementos de su vida anterior a la catástrofe que no dejaron de formar parte de él. Ya en la primera temporada de la serie, y siguiendo los pasos del videojuego, se presentó este elemento, con Ellie cuestionando cómo a Joel puede gustarle una bebida que la joven considera amarga y "asquerosa".

Dejar granos de café en su tumba es la forma que encuentra Ellie de despedirse de Joel, cuya muerte le ha afectado aún más si cabe por el hecho de que su relación pasaba por un mal momento. Ellie ya sospechaba acerca de que Joel le ocultaba algo, y la conversación de la joven con la psicóloga en el inicio del tercer capítulo no ha hecho más que acentuar esa corazonada. Aún así, eso no le impide despedirse del personaje de Pedro Pascal recordándole por algo que, aunque parezca mundano, no deja de ser profundamente significativo y aún más emotivo.