The Boys ya tiene fecha de caducidad en Prime Video

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

A pocos días del estreno de su cuarta temporada, The Boys ya ha confirmado que la quinta entrega será la última. Ha sido el showrunner y cocreador de la ficcion, Eric Kripke, quien ha puesto fecha de caducidad a la serie de Prime Video basada en el aclamado y violento comic de Garth Ennis y Darick Robertson.

En un mensaje publicado en su perfil de X, Kripke anunció que la adaptación de este retorcido mundo de superhéroes, donde cualquiera con acceso a una sustancia denominada Compuesto V puede tener superpoderes, terminará con la temporada 5, fijando así en el horizonte el final de uno de los mayores éxitos de Prime Video desde su lanzamiento en 2019.

Esta sangrienta, deslenguada y extremadamente política ficción para adultos ha tenido gran aceptación de crítica y público desde su primera entrega, incluso obtuvo una nominación al Emmy a mejor serie Dramática en 2021. De hecho, el universo de The Boys se ha ampliado con una precuela de animación, Diabolical, y un spin-off juvenil, Gen-V, que ha sido renovado para una segunda temporada.

"La semana de estreno de la temporada 4 es un buen momento para hacer el anuncio: ¡La temporada 5 será la temporada final!", dijo Kripke en en un mensaje en el que quiso dejar claro que la serie no ha sido cancelada, sino que terminar tras cinco entregas era algo que tenían previsto.

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6