El creador de The Boys aclara donde encaja Gen V en la cronología de la franquicia

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Gen V, el desvergonzado spin-off de The Boys ambientado en una universidad de jóvenes superhéroes, ha culminado su primera y apoteósica temporada con grandes revelaciones... y varios cameos de primer nivel. Y sus máximos responables, Erik Kripke y Michele Fazekas, han aclarado dónde encajan exactamente los acontecimientos del impactante final de la serie dentro de la cronología de la franquicia.

Gen V ha sido capaz de mantener el tono tan retorcido, violento e incluso gore de The Boys. Y por sus ocho primeros episodios se han dejado caer algunos miembros de los Siete, como A-Train (Jesse T. Usher) o Soldier Boy (Jensen Ackles) y el último capítulo contó con el mismísimo Homelander (Antony Starr) en su tramo final e incluso, en una secuencia post-créditos que es clave para el futuro de la franquicia con Carnicero (Karl Urban).

Pese a estos cameos, una de las grandes incógnitas que ha dejado la serie es cómo encaja este importante capítulo final en la cronología de The Boys. Hasta el momento, tan solo se sabía que la trama de Gen V se situaba entre la temporada 3 y 4 de la ficción protagonizada por Carnicero y compañía. Erik Kripke, showrunner de ambas ficciones, ha salido a la palestra para aclarar esta intrigante cuestión en una reciente entrevista con Variety.

Al parecer, la idea es que el timeline para la franquicia sea, a diferencia de como ocurre con Marvel y su universo cinematográfico, lo más sencillo posible. Así, según ha revelado Kripke, la temporada 4 de The Boys arrancará tan solo "un par de días" después del explosivo final de Gen V. Y es precisamente en ese punto, donde se ubica la escena post-créditos en la que Carnicero aparece en las destrozadas instalaciones del centro reclusión y experimentación secreto conocido como El Bosque en busca del virus que será letal para los supers.

"En nuestra cabeza, esa escena sucede solo un par de días después de los acontecimientos de Gen V. Intentamos mantener la línea temporal para que sea supersencilla porque todo ese rollo de líneas temporales que tienen otros universos de cómic resulta desconcertante para mí como espectador. Así que todo es muy modular", señala el showrunner.

"Es como si estuviese la temporada 3 de The Boys, y después de eso, Gen V, y luego, la temporada 4 de The Boys. Y tras eso, tiene lugar la temporada 2 de Gen V. Todo se parece más a los vagones de un tren que a un plato de espaguetis", zanja Kripke, sobre su particular proceder para lograr que los fans sigan sin dificultad alguna cómo están conectadas ambas ficciones.