Sangriento tráiler de la temporada 4 de The Boys confirma su conexión con Gen-V

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

El próximo 13 de junio llegará a Prime Video la cuarta temporada de The Boys. La serie creada por Erik Kripke regresa este verano después del épico final de Gen-V, el spin-off de esta sangrienta vuelta de tuerca al género de superhéroes que se sitúa entre la tercera y la cuarta entrega. Ahora, The Boys ha lanzado un nuevo tráiler que confirma la conexión.

"Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho. Y ya no puedo arreglarlo. Todavía puedo hacer algo bueno en el tiempo que me queda, pero no puedo hacerlo solo", afirma Carnicero, el personaje de Karl Urban en el arranque del tráiler en el que busca la ayuda de Hughie, Leche Materna, Starlight y el resto de su grupo.

El avance, de más de dos minutos y medio de duración, también refleja una sociedad dividida entre los partidarios de Patriota y los de Starlight, que tachan al superhéroe encarnado por Antony Starr de fascista. "En este país la corrupción no tiene medida, tenemos que salvarlo. Y no va a ser fácil, supondrá que hagamos cosas horribles por el bien común", dice Patriota mientras arma la nueva formación de Los Siete.

Un equipo que, con nuevos integrantes algunos salidos directamente de la academia de Gen V, pasará al ataque total. "Dejaréis de ser celebridades idolatradas, os convertiréis en dioses iracundos", advierte. Y frente a la ofensiva de Vought y sus supers... una solución "suicida y desesperada". Y la misma llega de la mano de un nuevo rostro, el de Jeffrey Dean Morgan, que dará vida a Joe Kessler, y que le da a Carnicero acceso al virus capaz de matar a los metahumanos.

"El mundo está al límite. Victoria Neuman está más cerca que nunca del despacho oval y bajo el férreo control de Patriota, que consolida su poder. Carnicero, a quien le quedan meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y el liderazgo de The Boys, y el resto del equipo no aguanta sus mentiras. Con más en juego que nunca, deben averiguar cómo colaborar y salvar el mundo antes de que sea tarde", reza la sinopsis oficial de esta nueva entrega.

La cuarta temporada de The Boys contará con el regreso de Simon Pegg como el padre de Hughie. Amazon Prime Video también ha anunciado que la serie ha incorporado a Rosemarie Dewitt, Rob Benedict y Elliot Knight, así como a Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan. Dewitt interpretará a la madre de Hughie, pero las identidades de los personajes de Benedict, Knight, Heyward, Curry y Morgan se mantienen en secreto.

Junto a Starr como Patriota/Homelander y Urban como Carnicero, continúan al frente del reparto de esta cuarta temporada Jack Quaid (Hughie Campbell), Erin Moriarty (Luz Estelar), Jessie Usher (A-Train), Chace Crawford (Profundo), Karen Fukuhara (La Hembra) o Tomer Capone (El Francés).

La tercera temporada de The Boys presentó a Jensen Ackles como Soldier Boy, el igualmente peligroso padre biológico de Patriota, y vio cómo Carnicero y Hughie comenzaron a usar una variante del Compuesto-V, que otorga a quien se lo injecta superpoderes temporales. Una forma de cambiar las reglas del juego, y de igualar las fuerzas, que se seguirá explorando en esta nueva temporada basada en los comics de Garth Ennis Y Darick Robertson.