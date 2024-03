The Boys se ríe (otra vez) de Donald Trump

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The Boys aterrizará en Prime Video el próximo 13 de junio. De cara a sus nuevos episodios, la serie ha lanzado una socarrona imagen en la que parodia descaradamente la lujosa línea de zapatillas deportivas de Donald Trump.

Si por algo se caracteriza la serie creada por Eric Kripke, al margen de sus altas dosis de violencia, es por ser una mordaz sátira de los superhéroes de Marvel y DC llevados al extremo. Pero también aprovecha cualquier oportunidad para cachondearse de cualquier otro aspecto de la socieda, incluyendo a famosos o figuras políticas.

Es el caso de Trump, que el pasado 18 de febrero presentó en la SneakerCon, el mayor encuentro para los amantes de las zapatillas deportivas que se celebra en Los Ángeles, Never Surrender, su exclusiva y fastuosa línea de calzado deportivo al prohibitivo precio de 399 dólares. Esto le ha proporcionado a The Boys una ocasión única para sacar provecho de la situación y parodiar la idea del multimillonario empresario ofreciendo el primer vistazo a las Homelander High-Top, una edición limitada de calzado para deportistas inspirado en las botas de Patriota.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Vought International, el conglomerado global de Supers de la ficción ha publicado una hilarante imagen de las Homelander High-Tops, las carísimas botas altas con las que, presuntamente, Patriota pretende financiar su juicio en los nuevos episodios de la ficción.

Today, Vought is proud to announce the Homelander High-Tops! Based on our greatest hero’s boots, these shoes will make you feel like you can fly. Available at a Super deal of $777, with all proceeds going to his legal defense fund. Get yours before his sham of a trial on June 13! pic.twitter.com/rBGD5KCYsw