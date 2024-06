The Boys temporada 4: Homelander destapa el secreto de Carnicero en el nuevo clip

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Boys llegará a Amazon Prime Vídeo el próximo 13 de junio. Y con los fans cada vez más impacientes por ver los nuevos episodios de la ultraviolenta e hilarante serie, ha salido a la luz un suculento adelanto en el que Homelander (Anthony Starr) descubre el secreto que esconde Billy Carnicero (Karl Urban).

El implacable líder de los Siete y Carnicero mantienen desde la primera temporada una terrible batalla en la que ambos han tratado de acabar con la vida del otro en incontables ocasiones. Tras su salvaje enfrentamiento al final de Gen-V, volverán a verse las caras en temporada 4 de The Boys, que se situará tan solo un par de días después de lo sucedido en el spin-off de la serie.

Es más, este nuevo clip de casi dos minutos de duración arranca del modo más inesperado posible, con Carnicero tratando de convencer a Ryan, el hijo biológico de Homelander al que crió como el suyo, que su padre no es el héroe que dice ser... sino un completo psicópata. "Escucha, tengo mucho que contarte, tengo un camión fuera esperando para sacarte de aquí", le dice el personaje de Urban al joven también con poderes

"Asesinó a un tipo ante tus ojos", le suelta Carnicero, a lo que Ryan le responde que se trataba de un pederasta. Pero antes de que pueda ganarse la confianza del adolescente, el despreciable líder de los Siete entra en escena. "No William, esto no es Neverland, no tienes de qué preocuparte, aquí no va a sucederle nada malo", responde Homelander, haciendo referencia así a las acusaciones por pederastia contra Michael Jackson en su rancho de California.

"Mírate, parece que ya está a punto esa gran masa negra que gira alrededor de tu cerebro desde hace seis meses. Es una lástima que no vayamos a tener un último baile juntos. Lo echaré de menos", le espeta un calmado, aunque desafiante Homelander a Carnicero, tras descubrir que su desesperado intento para acabar con él es manipular a su hijo.

Tras sus tres primeros episodios, que verán la luz el 13 de junio, Prime Video estrenará un nuevo capítulo cada semana hasta alcanzar los ocho que componen la cuarta temporada de The Boys, que ya ha renovado para una quinta entrega.

"El mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca del Despacho Oval y bajo el musculoso pulgar de Patriota, que está consolidando su poder. Carnicero, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con las apuestas más altas que nunca, tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde", reza la sinopsis de la temporada 4 de The Boys.

Además de los esperados regresos del siempre expeditivo Billy Carnicero y Homelander, esta nueva entrega también contará con las incorporaciones de Rob Benedict y Elliot Knight, cuyos papeles en la trama aún se desconoce, así como los debuts de Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.