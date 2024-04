Buenas noticias para la temporada 4 de The Boys

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de The Boys. Su creador, Erik Kripke ha anunciado que ya ha completado el rodaje de la cuarta temporada de la tan violenta como hilarante serie de superhéroes y tiene previsto su estreno en Amazon Prime Vídeo para el 13 de junio de 2024.

Tras el sorprendente y épico final de Gen-V, no son pocos quienes aguardan ver nuevamente a Homelander (Anthony Starr) y Carnicero (Karl Urban) enfrentándose en la temporada 4 de The Boys. Y es que, la trama de los nuevos episodios, como ya adelantó Kripke, showrunner de ambas series, tan solo unos días después de la explosiva conclusión del desvergonzado spin-off.

Es más, hace tan solo unas horas, Kripke fue portador de las mejores noticias. "A partir de hoy, #TheBoys #Temporada4 está completada, total y definitivamente TERMINADA. Me siento agradecido y orgulloso de este reparto y equipo. Podría ser la mejor hasta ahora. No puedo esperar a que el mundo la vea. El 13 de junio [en Prime Vídeo]", aseguraba sobre los nuevos episodios en su cuenta de X, antes Twitter.

As of today, #TheBoys #Season4 is completely, totally, absolutely DONE. I’m really grateful & so proud of this cast & crew. Could be our best yet. Can’t wait to unleash it onto the world. Coming June 13 on @PrimeVideo. @TheBoysTV #theboystv