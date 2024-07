MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

El quinto capítulo de la cuarta temporada de The Boys se dividió esencialmente en tres historias. La primera seguía el evento de Vought, donde presentó su próxima lista de películas y series de televisión. La segunda se centró en la familia Campbell, mientras que la tercera tuvo lugar en la granja de Victoria Neuman, donde un incidente otorgó superpoderes a los animales. El sexto episodio de la temporada tiene lugar en gran parte en una extraña fiesta en la mansión de Tek Knight... dejando en el aire el destino del anfitrión.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio comienza con una llamada de A-Train, que sigue actuando como infiltrado en los Siete, a Leche Materna desde Toronto para decirle que Patriota está planeando crear un ejército de supers y, deponiendo al actual presidente, apoderarse de Estados Unidos. Un plan que va a presentar en una fiesta a la que asistirán adinerados magnates, otros supers y políticos y que organizará Tek Knight, un superhéroe mezcla entre Iron Man y Batman que, además de una gran fortuna y un supertraje, cuenta también con sentidos amplificados.

Carnicero normalmente sería quien los infiltraría en esta fiesta, pero como no puede ya que sigue en paradero desconocido para el resto (en realidad tiene secuestrado a Sameer Shah, el científico que creó el virus capaz de matar a todos los superhéroes) y es Leche Materna quien busca colarse en la fiesta a través de Webweaver, la versión de Spider-Man de The Boys, un hombre adicto, pervertido y demacrado, que sí ha sido invitado a la mansión de Tek Knight.

Leche Materna incapacita a Webweaver suministrándole Rohypnol por el ano en lugar de su droga habitual y luego entra en escena Hughie, que roba el disfraz del lanzaredes para entrar a la fiesta de incógnito y colocar micrófonos en la mansión y descubrir el plan de Hermana Sabia y Patriota. Además de ellos dos, Ryan, Victoria Neuman, A-Train, Firecracker y Ashley también están allí como invitados junto a personalidades de la política y los negocios.

Además, Hughie tiene la misión de llevar a Tek Knight a un lugar apartado para que Leche Materna, Annie y Kimiko puedan obligarlo a revelar cualquier información que tenga sobre Sabia y Patriota. Es entonces cuando Robert Vernon, verdadero nombre de Tek Knight, recibe a Hughie creyendo que es Webweaver y que va a ser su nuevo escudero, el nuevo Robin de esta versión fascista y pervertida de Batman.

Y es que, como ya sabrán los espectadores que hayan visto Gen V, donde fue presentado por primera vez el personaje, Tek Knight tiene el deseo irrefrenable de meter el pene por cualquier orificio que se cruce en su camino, ya sea un dónut o un secador de manos. Pero las oscuras obsesiones sexuales del personaje van más allá y, en lo que es la prueba final para ficharlo como su nuevo compinche, Vernon lleva a su invitado hasta la Tekcueva.

Y, lejos de ser una sala de investigaación con un arsenal y tecnología para luchar contra el crimen, se trata de una habitación sado que deja en pañales al cuarto rojo del placer de Christian Grey. Allí, donde tiene atado del cuello con una cadena a Laddio, su anterior escudero, amordaza e inmobiliza en un potro de tortura a Hughie, que en la cueva no tiene cobertura y queda incomunicado. Poco después, a la depravada fiesta se suma puntualmente Ashley, cuya aficción por el sadomasoquismo es ya sabida.

Al no tener noticias de su amado, Annie comienza a entrar en pánico y convence a LM y Kimiko para que la acompañen a rescatar a Hughie. Pero antes de que puedan llegar a él, Tek Knight desenmascara a Hughie y descubre que se ha hecho pasar por Webweaver. Y justo cuando se dispone a taladrar su cuerpo para, antes de presentárselo a Patriota como un trofeo, dar satisfacción a su obsesión por los agujeros, Luz Estelar y Kimiko -que anteriormente había estado junto a LM en la biblioteca e hirieron de bala en la cabeza a Hermana Sabia... que ha sobrevivido pero ya no tan sabia- irrumpen en la cueva para salvar, milagrosamente a su amigo.

Annie y Kimiko atan a Tek Knight y tratan de sacarle los detalles de sus conversaciones con Patriota y Hermana Sabia mediante tortura... pero como Tek Knight es masoquista y el dolor le excita, eso no funciona con él. Así, la única forma de torturar verdaderamente al millonario es amenazando con vaciar sus cuentas bancarias. Es en ese momento donde Laddio entra en acción, dando con la llave para poder realizar esta "tortura monetaria" que terminará con la resistencia a hablar de Tek Knight.

Finalmente, el millonario revela que Patriota y Hermana Sabia quieren sus cárceles, su familia es propietaria de la mayoría de instalaciones del sistema penitenciario, para utilizarlas como campos de concentración donde encerrar a los disidentes, a todo el que proteste contra el nuevo orden que pretenden instaurar.

Finalmente, es el mayordomo de Tek Knight, Elijah, la versión de Alfred de The Boys, quien aparece de la nada y promete estrangular a Tek Knight hasta la muerte para que parezca un suicidio. Hughie, Kimiko y Annie aceptan y se van con toda la información que tienen sobre Tek Knight.

"He criado a este engreído impresentable desde pequeño. He aguantado sus lloriqueos por su carrera. He limpiado semen de tantos agujeros que he perdido la cuenta. ¿Campos de prisioneros? Marchaos... Haremos que parezca un accidente. Siempre he admirado a David Carradine", dice el mayordomo que sigue asfixiando a Tek Knight en compañía de Laddio.

Y, aunque la serie no muestra explícitamente la muerte de Robert Vernon, parece que lo hicieron. Ya que en la última de la serie, y antes de permitirle beber leche directamente de sus pechos, Dinamita le comunica a Patriota que "Tek Knight ha muerto"