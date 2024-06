The Boys: La asquerosa escena de la temporada 4 censurada en India

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Boys se estrenó el pasado 13 de junio en Amazon Prime Video. La serie ya ha sorprendido anteriormente a los espectadores con sus escenas llenas de violencia y de contenido sexual, y la nueva entrega ha vuelto a incluir una secuencia tan impactante que incluso ha sido censurada en India.

En el segundo episodio de la nueva temporada se presenta a Splinter (Rob Benedict), un superhéroe cuyo poder le permite clonarse a sí mismo instantáneamente y que está enamorado de Firecracker (Valorie Curry)

Frenchie (Tomer Capone) y Kimiko (Karen Fukuhara) se topan entonces con tres clones de Splinter, el primero de ellos masturbándose con una foto de Firecracker. Detrás de él, los dos otros se encuentran haciendo una especie de ciempiés humano, lamiéndose en cadena los traseros.

Un usuario en X (antes Twitter) desveló que esta escena, así como un detalle del primer episodio, habían sido censurados en India. "Ey, Prime Video India, ¿estás despierta? Excelente. ¿Podemos hablar sobre por qué censuras aleatoriamente escenas de The Boys en India? En el episodio 1 de la temporada 4, Carnicero envía una imagen de un (¿el suyo?) ano para fastidiar a alguien (típico de Carnicero) y está borroso", apuntó.

And in what Should have been episode 2's much discussed outrageous human centipede sex scene, they've somehow CGI'd out all but one. But in the next scene they have no issue showing us ten naked men with their dicks out in a lengthy action scene? pic.twitter.com/KsxIELSOC7