El final The Boys será muy distinto a los cómics: "Era demasiado mágico"

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Los fans de The Boys encaran el ecuador de su cuarta temporada sabiendo que la quinta será también la última tanda de capítulos de la serie. El showrunner Eric Kripke lo anunció hace solo unos días y ahora, además, ha confirmado que el desenlace de la historia será muy diferente a lo que los fans pueden esperar.

En los cómics, el material de partida del que nace la serie, al final se descubre que Negro Oscuro (Black Noir) es en realidad un clon de Patriota (Homelander). Ha sido él quien ha cometido todos los crímenes y atrocidades, inculpando siempre al original. Descartado ya este giro, que devino imposible tras los eventos relatados en la tercera temporada, Kripke ha asegurado que en la serie todo será muy distinto y no seguirá esa línea narrativa.

"No, y no me importa decirlo. En los cómics, él ha sido un clon de Homelander todo este tiempo y en realidad es quien hace todas estas cosas horribles. Y nuevamente, es un gran giro. Pero es como: ‘Espera, el villano al que he estado siguiendo no es realmente el villano’. La velocidad varía y estoy seguro de que a los fans les molestará que no vaya por ese camino, pero no me parecía tan satisfactorio", desvela en una entrevista concedida a Variety.

"Creo que si voy a seguir a este villano, quiero que sea el villano. Así que nunca me interesó mucho la idea del clon", añade Kripke. "Además, la clonación también parece -y voy a sonar tonto- demasiado mágica para la serie. Intentamos hacer que los superhéroes sean lo único que se sale del tiesto y todo lo demás tratamos de hacerlo lo más terrenal posible", reflexiona a su vez el showrunner.

FINAL... ¿FELIZ?

En las viñetas, además, la mayoría de personajes protagonistas de The Boys no consiguen tener un final feliz. Algo que también parece que cambiará con la serie. "Hay algunas cosas en el cómic que no podríamos hacer aunque quisiéramos. Creo que hay algunos giros impactantes, pero me gustaría que fueran un poco más satisfactorios emocionalmente. El final que tengo en mente tiene, ciertamente, elementos inspirados en eso. Pero no es el final de los cómics", insiste.

De esta forma, Kripke confirma que el desenlace de The Boys es, por ahora, algo que solo él conoce y que a buen seguro sorprenderá a los espectadores pues se saldrá de la historia establecida en el material original. Por el momento, la serie se encuentra en activo con su cuarta temporada, con los cuatro primeros episodios ya disponibles en Amazon Prime Video.