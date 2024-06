The Boys 4x04 explica el pasado de Patriota: ¿Fue siempre un villano?

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

El estreno de la cuarta temporada de The Boys ha traído consigo mucho más contexto sobre la personalidad y la perturbada mente de Patriota (Homelander), el gran villano de la serie. Este súper es prácticamente invencible y disfruta sembrando el caos y la destrucción, si bien siempre tiene la necesidad de ser amado. El cuarto capítulo ha revelado el origen de su terrible psicopatía.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio, Patriota acude hasta un laboratorio muy particular. Se trata del lugar en el que pasó toda su infancia. Vought creó al personaje a partir del ADN de Soldier Boy con la intención de convertirle en el superhéroe definitivo. Pero para ello los científicos comenzaron a ponerle a prueba y llevarle hasta unos extremos a los que nunca se debería someter a una persona.

Entre otras cosas, se revela que siendo solo un niño le encerraban en un gigantesco horno en el que subían la temperatura al máximo. El objetivo era comprobar hasta qué punto su piel podía resistir las quemaduras y el calor. Patriota sobrevivió sin heridas, pero confiesa algo. "Aunque la piel no se me quemara, me dolió mucho. Mucho. Muchísimo", asegura.

Por ello, tras torturar psicológicamente al científico que le metía dentro de la sala, acaba obligándole a entrar en ella, matándole incinerado. Y lo mismo ocurre con otro de los científicos que le encerraba en una pequeña habitación durante horas. Después de obligarle a masturbarse delante del resto del grupo, le acaba disparando un láser a sus genitales y, finalmente, aplastándole el cráneo para acabar con su vida.

Al final del capítulo, termina matándolos a todos salvo a Barbara Findley, una de las jefas del laboratorio, a quien deja atrapada y sin poder salir junto a todos los cadáveres. Esta sádica matanza lo que en realidad revela es que la maldad que tiene Patriota en su interior procede de su infancia.

Los constantes abusos físicos y psicológicos que tuvo que sufrir como conejillo de indias le crearon un brutal trauma por el que se ha vuelto un demente terriblemente peligroso. Al ser un experimento de laboratorio con el que se practicaron innumerables crueldades, su camino acabó prefijado para convertirse en el monstruo que protagoniza The Boys.

De esta manera, el episodio siembra la duda sobre qué habría ocurrido si Patriota hubiese tenido una infancia normal. Incluso con sus poderes, es muy posible que su mente no hubiera llegado hasta los extremos de locura que hoy le definen. Aunque en ningún caso le excusa de los crímenes que ha cometido, ese pasado explica quién es actualmente en la serie.